"Nosotros no reconocemos los resultados presentados por el CNE", dice Luisa González tras las votaciones de la segunda vuelta.

«No reconocemos los resultados», expuso Luisa González tras conocer los datos que hasta el momento le darían una ventana de Daniel Noboa sobre ella con un 55.92 por ciento y ella refleja un 44.8 por ciento con el escrutinio del 89 por ciento de actas válidas.

Luisa González, candidata a la Presidencia de Ecuador por la alianza entre Revolución Ciudadana (RC-lista 5) y Reto (lista-33), se dirigió a sus seguidores y enfatizó que no reconocerá los resultados emitidos en tiempo real por el Consejo Nacional Electoral. La candidata aseguró que los resultados no son creíbles y que no puede ser que «once encuetas se hayan equivocado».

La candidata se dirigió a sus simpatizantes desde la ciudad de Quito, ella estuvo acompaña de Diego Borja, Pabel Muñoz y otras figuras del correísmo. En su intervención dijo que la Revolución Ciudadana sabe reconocer su derrota, pero que esta vez no reconoce los resultados.

Luisa González dice que pedirá el reconteo de votos

A decir de la candidata, el presidente y candidato Daniel Noboa cometió varios incumplimientos a las normas y que para la contienda no pidió licencia y participó con ventaja. En su diálogo, acotó que pedirá el reconteo de votos.

Por otro lado, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil de Revolución Ciudadana, escribió en la red social X que «si el pueblo eligió, hay que respetarlo. Más allá de que nos guste o no, el pueblo eligió democráticamente y hay que ser honestos en reconocerlo. Lo peor es ser un mal perdedor. Dios quiera que le vaya bien al Ecuador por el bien de todos nosotros. Al presidente, hoy reelegido, más allá de nuestras diferencias inmensas que son públicas, le deseo sinceramente lo mejor. Dios te bendiga mi país amado y te cubra con su sangre preciosa y poderosa. En la vida hay que saber perder, eso también es honestidad. Abrazo a todos!!»

Las declaraciones de Álvarez se contraponen a lo manifestado por Luisa González, quien no acepta los resultados reflejados por el CNE.