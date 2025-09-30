Ministerio denuncia sabotaje a tubería de agua en Ibarra y pide proteger servicios básicos

El Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) presentó el 28 de septiembre de 2025 una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por la presunta paralización del servicio de agua potable en Ibarra, luego de daños registrados en la red de distribución ubicada en la parroquia de Caranqui. La acción busca determinar a los responsables y garantizar la continuidad del servicio básico para miles de familias afectadas.

Denuncia presentada por el Ministerio

El MAE detalló que un grupo de personas habría roto de forma intencional una tubería del sistema operado por la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (Emapai). El daño interrumpió el servicio en varios sectores y dejó a gran parte de la población con cortes y baja presión.

La denuncia fue presentada bajo el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que tipifica como delito la paralización de un servicio público. El Ministerio aseguró que actuó para salvaguardar los derechos ciudadanos, en especial el acceso al agua potable.

Las autoridades señalaron que este hecho no solo afectó a las familias, sino que también puso en riesgo la salud pública y la estabilidad de la infraestructura.

Rechazo a las acciones contra la infraestructura

El Ministerio rechazó de forma categórica cualquier acto que atente contra las instalaciones de agua potable. Enfatizó que se trata de un servicio vital que no debe verse comprometido por conflictos sociales.

En su comunicado, la entidad recordó que el Gobierno Nacional mantiene el compromiso de proteger el acceso al agua en todo el territorio y pidió respeto a los bienes públicos.

El MAE también instó a la ciudadanía a denunciar actos que pongan en peligro el funcionamiento de los sistemas de distribución.

Reporte oficial de Emapai

La Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra (Emapai) informó que el daño se localizó en una tubería bajo el puente de Rumipamba, lo que provocó cortes en barrios de Caranqui.

La empresa indicó que sus equipos no lograron ingresar de inmediato a la zona para efectuar reparaciones, debido a problemas de seguridad en el lugar. Mientras tanto, solicitó a la población mantener medidas de precaución y racionalizar el consumo.

Según la entidad, hasta la tarde del 28 de septiembre se mantenían los trabajos coordinados para restablecer el servicio lo antes posible.

Contexto del caso

La interrupción del agua potable coincidió con manifestaciones registradas en la zona, lo que habría complicado el acceso de los técnicos a la infraestructura. Emapai destacó que los daños en tuberías estratégicas representan un riesgo elevado para la ciudad, ya que afectan a un número considerable de familias.

El proceso judicial abierto por la Fiscalía busca esclarecer la presunta intencionalidad del ataque y establecer sanciones contra los responsables.