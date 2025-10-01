Miércoles 1 de octubre: nubosidad y lluvias dispersas marcarán gran parte del país

Este miércoles 1 de octubre, Ecuador vivirá un día caracterizado por nubosidad y lluvias dispersas, con diferencias notables entre la Costa y la Sierra. Las ciudades costeras registrarán temperaturas cálidas con intervalos soleados, mientras que en la región andina predominará el cielo nublado y la probabilidad de precipitaciones aisladas.

Costa: sol intermitente y calor moderado

En la Costa ecuatoriana, el clima será mayormente cálido, con cielos parcialmente despejados en algunas ciudades. Portoviejo tendrá temperaturas entre 20 y 30 °C y 40 % de probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde, lo que puede generar lloviznas ocasionales.

Manta disfrutará de sol intermitente, con temperaturas de 21 a 26 °C y 30 % de probabilidad de precipitaciones, ofreciendo un día relativamente estable. En Guayaquil, aunque el sol aparecerá parcialmente, existe un 50 % de probabilidad de lluvia, especialmente durante la tarde, por lo que se recomienda precaución en la movilidad urbana.

Sierra: nubosidad y lluvias dispersas

En la Sierra, se espera un día fresco y húmedo. Quito presentará cielo nublado, con temperaturas entre 9 y 19 °C y 40 % de probabilidad de lluvias, especialmente durante las horas vespertinas.

En Cuenca, las condiciones serán similares: cielo nublado, temperaturas de 9 a 19 °C y 40 % de probabilidad de lluvias, con lloviznas intermitentes que podrían afectar desplazamientos y actividades al aire libre.

Radiación solar: precaución incluso con nubosidad

A pesar de la cobertura nubosa, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles moderados a altos, especialmente en la Costa. Se recomienda uso de protector solar, gafas oscuras y gorra o sombrero, incluso en días nublados, ya que la radiación puede penetrar las nubes.

Recomendaciones para la jornada

Costa: llevar ropa ligera y, en ciudades con probabilidad de lluvia, considerar un paraguas.

Sierra: vestir en capas y llevar impermeable para enfrentar posibles lluvias aisladas.

Evitar exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día.

Planificar traslados con precaución en zonas con mayor riesgo de precipitaciones, como Quito y Guayaquil.

Panorama del clima general

En resumen, este miércoles 1 de octubre, Ecuador vivirá un día de cielos nublados y lluvias dispersas en gran parte del país, con temperaturas cálidas en la Costa y frescura en la Sierra. La variabilidad climática típica de esta temporada obliga a la población a tomar precauciones tanto por el sol como por posibles lluvias aisladas.