Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Miércoles 1 de octubre: nubosidad y lluvias dispersas marcarán gran parte del país

Mientras la Costa disfrutará de sol intermitente y temperaturas cálidas, la Sierra enfrentará cielos nublados con lluvias moderadas.
Miércoles 1 de octubre: nubosidad y lluvias dispersas marcarán gran parte del país
Guayaquil será una de las ciudades con probabilidades más altas de lluvia.
Miércoles 1 de octubre: nubosidad y lluvias dispersas marcarán gran parte del país
Guayaquil será una de las ciudades con probabilidades más altas de lluvia.

Este miércoles 1 de octubre, Ecuador vivirá un día caracterizado por nubosidad y lluvias dispersas, con diferencias notables entre la Costa y la Sierra. Las ciudades costeras registrarán temperaturas cálidas con intervalos soleados, mientras que en la región andina predominará el cielo nublado y la probabilidad de precipitaciones aisladas.

Costa: sol intermitente y calor moderado

En la Costa ecuatoriana, el clima será mayormente cálido, con cielos parcialmente despejados en algunas ciudades. Portoviejo tendrá temperaturas entre 20 y 30 °C y 40 % de probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde, lo que puede generar lloviznas ocasionales.

Manta disfrutará de sol intermitente, con temperaturas de 21 a 26 °C y 30 % de probabilidad de precipitaciones, ofreciendo un día relativamente estable. En Guayaquil, aunque el sol aparecerá parcialmente, existe un 50 % de probabilidad de lluvia, especialmente durante la tarde, por lo que se recomienda precaución en la movilidad urbana.

Sierra: nubosidad y lluvias dispersas

En la Sierra, se espera un día fresco y húmedo. Quito presentará cielo nublado, con temperaturas entre 9 y 19 °C y 40 % de probabilidad de lluvias, especialmente durante las horas vespertinas.

En Cuenca, las condiciones serán similares: cielo nublado, temperaturas de 9 a 19 °C y 40 % de probabilidad de lluvias, con lloviznas intermitentes que podrían afectar desplazamientos y actividades al aire libre.

Radiación solar: precaución incluso con nubosidad

A pesar de la cobertura nubosa, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles moderados a altos, especialmente en la Costa. Se recomienda uso de protector solar, gafas oscuras y gorra o sombrero, incluso en días nublados, ya que la radiación puede penetrar las nubes.

Recomendaciones para la jornada

  • Costa: llevar ropa ligera y, en ciudades con probabilidad de lluvia, considerar un paraguas.

  • Sierra: vestir en capas y llevar impermeable para enfrentar posibles lluvias aisladas.

  • Evitar exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día.

  • Planificar traslados con precaución en zonas con mayor riesgo de precipitaciones, como Quito y Guayaquil.

Panorama del clima general

En resumen, este miércoles 1 de octubre, Ecuador vivirá un día de cielos nublados y lluvias dispersas en gran parte del país, con temperaturas cálidas en la Costa y frescura en la Sierra. La variabilidad climática típica de esta temporada obliga a la población a tomar precauciones tanto por el sol como por posibles lluvias aisladas.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Programas municipales en zonas rurales de Guayaquil: 14 mil accesos a salud y talleres gratuitos

EE.UU. redefine su Ejército: prohibidas barbas, cabello largo y programas de diversidad

El futuro del consumo masivo en Ecuador sigue dependiendo en gran medida del tendero

Caso Triple A: tribunal salva al alcalde Aquiles Alvarez de la cárcel

Cuenca iniciará el mes con clima nublado y con lluvias aisladas

ÚLTIMAS NOTICIAS

Programas municipales en zonas rurales de Guayaquil: 14 mil accesos a salud y talleres gratuitos

EE.UU. redefine su Ejército: prohibidas barbas, cabello largo y programas de diversidad

El futuro del consumo masivo en Ecuador sigue dependiendo en gran medida del tendero

Caso Triple A: tribunal salva al alcalde Aquiles Alvarez de la cárcel

Cuenca iniciará el mes con clima nublado y con lluvias aisladas

