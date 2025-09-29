Más de 14 mil operativos frenan la especulación: estos son los resultados en las provincias

El Ministerio de Gobierno de Ecuador ejecutó 14.259 operativos de control entre el 13 y 27 de septiembre en todo el territorio nacional, con el objetivo de frenar la especulación, garantizar el abastecimiento de productos básicos y asegurar el respeto al precio oficial del gas doméstico de 1,65 por cilindro.

Controles nacionales intensificados

Durante este periodo, las autoridades inspeccionaron 28.906 establecimientos en el país. Entre ellos, 2.867 mercados, 2.157 supermercados, 17.372 tiendas, 6.510 centros de abasto y 1.877 puntos de distribución de gas doméstico.

Los controles estuvieron a cargo de gobernaciones, intendencias y comisarías, que verificaron peso, calidad y precios de los productos de primera necesidad. Según los reportes oficiales, estos operativos buscan evitar abusos que afectan a las familias ecuatorianas.

El ministerio recordó que el cilindro de GLP mantiene su precio en 1,65, medida que debe cumplirse en todo el territorio.

Resultados en Pichincha

En la provincia de Pichincha, el Intendente de Policía, Mauricio Montalvo, encabezó operativos en el sur de Quito y el Valle de los Chillos. En el Mercado Mayorista se verificó el abastecimiento de la canasta básica en bodegas y puestos de verduras.

En el Mercado César Chiriboga de Sangolquí, los equipos controlaron listas de precios y suministro de frutas y hortalizas. Estas inspecciones buscan garantizar que los productos se vendan bajo los valores oficiales.

Hasta la fecha, Pichincha suma 540 operativos con 888 establecimientos inspeccionados. De ellos, 189 corresponden a mercados y centros de abasto, 123 a supermercados y 576 a tiendas, además de la clausura de un local por incumplimiento.

Supervisiones en otras provincias

En Guayas se realizaron 1.599 operativos, supervisando 3.974 establecimientos y clausurando seis locales que no cumplían con la normativa.

Mientras que en Azuay se ejecutaron 464 operativos, alcanzando 697 establecimientos supervisados.

En Manabí las autoridades realizaron 340 controles, con 684 establecimientos verificados.

En Imbabura se ejecutaron 619 operativos, con 973 establecimientos supervisados.

Estos resultados reflejan el despliegue nacional y la coordinación con las autoridades locales para controlar precios y proteger la economía familiar.

Denuncias ciudadanas y sanciones

El Ministerio informó que, hasta la fecha, ha detenido a 500 ciudadanos por incumplir la normativa. Las autoridades competentes recibieron a estas personas, quienes enfrentan sanciones que pueden incluir la privación de libertad.

La participación ciudadana también ha sido clave. Más de 1.540 denuncias fueron ingresadas a través de la plataforma oficial: https://denuncias.ministeriodegobierno.gob.ec.

Las autoridades recalcaron que la presencia en territorio es permanente y que la vigilancia continua constituye la mejor herramienta para garantizar precios justos y un abastecimiento seguro para las familias del país.