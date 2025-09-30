COMUNIDAD POR USD 1
Martes 30 de septiembre: Cuenca con cielo nublado y probabilidad de lluvias en la tarde

Hace 3 meses
Ecuador
Martes 30 de septiembre: Cuenca con cielo nublado y probabilidad de lluvias en la tarde

La capital azuaya registrará temperaturas frescas entre 8 y 21 °C, con posibilidad de precipitaciones durante la tarde y noche.
El clima en Cuenca será frío este martes, se recomienda usar ropa impermeable por las lluvias.
El clima en Cuenca será frío este martes, se recomienda usar ropa impermeable por las lluvias.

Kerlley Ponce

Kerlley Ponce

El pronóstico del tiempo para Cuenca este martes 30 de septiembre señala un día con cielo nublado, ambiente fresco y lluvias probables en horas de la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 21 °C, lo que anticipa una jornada típica de la temporada andina, con contrastes marcados entre la mañana fría y el mediodía relativamente más cálido. Por lo tanto, es importante considerar las lluvias en la planificación diaria.

La probabilidad de lluvias alcanza el 40 %, con mayor incidencia en la franja vespertina. Aun con pocas lluvias, la nubosidad se mantendrá casi todo el día, limitando el ingreso de radiación directa.

Radiación solar en niveles moderados

A pesar de la nubosidad, el Índice de Radiación Ultravioleta (UV) se ubicará en niveles moderados a altos, lo que implica que los rayos solares pueden afectar la piel aún sin cielo despejado. El riesgo se incrementa debido a la altitud de la ciudad (más de 2.500 msnm), que intensifica la exposición.

Por ello, se recomienda usar protector solar, gafas de sol y sombrero de ala ancha en caso de permanecer al aire libre durante largos periodos.

Recomendaciones para la ciudadanía

  • Llevar paraguas o impermeable ante la posibilidad de lluvias vespertinas, ya que las lluvias pueden aparecer sin previo aviso.

  • Vestir en capas ligeras, que permitan adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde.

  • Planificar traslados con anticipación, ya que la nubosidad y las lluvias podrían generar congestión vehicular en distintos sectores de la ciudad.

  • Mantenerse hidratado y evitar la exposición solar prolongada entre las 10:00 y 15:00 horas, cuando el índice UV alcanza su punto más alto.

Panorama general del clima en la Sierra y el país

En el contexto nacional, ciudades como Quito también registrarán nubosidad y lluvias con una probabilidad del 55 %. Las lluvias estarán acompañadas de cielos nublados, mientras que en la Costa predominarán los cielos nublados, aunque con condiciones más cálidas. Guayaquil, por ejemplo, alcanzará hasta 31 °C y podría presentar lluvias que se intensifiquen en la tarde.

