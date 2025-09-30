Martes 30 de septiembre: Cuenca con cielo nublado y probabilidad de lluvias en la tarde

El pronóstico del tiempo para Cuenca este martes 30 de septiembre señala un día con cielo nublado, ambiente fresco y lluvias probables en horas de la tarde y noche. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 21 °C, lo que anticipa una jornada típica de la temporada andina, con contrastes marcados entre la mañana fría y el mediodía relativamente más cálido. Por lo tanto, es importante considerar las lluvias en la planificación diaria.

La probabilidad de lluvias alcanza el 40 %, con mayor incidencia en la franja vespertina. Aun con pocas lluvias, la nubosidad se mantendrá casi todo el día, limitando el ingreso de radiación directa.

Radiación solar en niveles moderados

A pesar de la nubosidad, el Índice de Radiación Ultravioleta (UV) se ubicará en niveles moderados a altos, lo que implica que los rayos solares pueden afectar la piel aún sin cielo despejado. El riesgo se incrementa debido a la altitud de la ciudad (más de 2.500 msnm), que intensifica la exposición.

Por ello, se recomienda usar protector solar, gafas de sol y sombrero de ala ancha en caso de permanecer al aire libre durante largos periodos.

Recomendaciones para la ciudadanía

Llevar paraguas o impermeable ante la posibilidad de lluvias vespertinas, ya que las lluvias pueden aparecer sin previo aviso.

Vestir en capas ligeras , que permitan adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana y la tarde.

Planificar traslados con anticipación, ya que la nubosidad y las lluvias podrían generar congestión vehicular en distintos sectores de la ciudad.

Mantenerse hidratado y evitar la exposición solar prolongada entre las 10:00 y 15:00 horas, cuando el índice UV alcanza su punto más alto.

Panorama general del clima en la Sierra y el país

En el contexto nacional, ciudades como Quito también registrarán nubosidad y lluvias con una probabilidad del 55 %. Las lluvias estarán acompañadas de cielos nublados, mientras que en la Costa predominarán los cielos nublados, aunque con condiciones más cálidas. Guayaquil, por ejemplo, alcanzará hasta 31 °C y podría presentar lluvias que se intensifiquen en la tarde.