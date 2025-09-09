La industria editorial ecuatoriana crece a pasos agigantados, pero el consumo de libros sigue siendo el gran desafío a superar.

La industria editorial ecuatoriana experimenta un auge sin precedentes. Según el informe Estadísticas del Libro en Ecuador 2024, la producción de libros llegó a 7.616 títulos publicados y 19,4 millones de ejemplares elaborados en aquel año. Este crecimiento impulsa el sector cultural y editorial en Ecuador con cifras récord.

El informe, presentado por la Cámara Ecuatoriana del Libro, revela un aumento notable frente a 2023. En ese año, solo se publicaron 1.528 títulos y 3,6 millones de ejemplares, evidenciando un crecimiento del 398% en títulos y del 435% en ejemplares.

Auge de la publicación digital y formatos

El crecimiento se debe principalmente al aumento de libros digitales, especialmente en formato PDF. La producción digital saltó de 161 títulos en 2023 a 5.936 en 2024, representando el 77,9% del total. Mientras tanto, los títulos impresos alcanzaron 1.680, con una tirada promedio de 1.070 ejemplares por título.

Los géneros más producidos incluyen literatura, con 1.269 títulos, seguida por educación y pedagogía (1.030), ciencias sociales (940) y religión (512). El sector académico y el público lideran la producción, aunque las editoriales independientes enfrentan dificultades financieras y para la comercialización.

El desafío persistente: bajo consumo

A pesar del crecimiento en la oferta editorial, el consumo de libros en Ecuador sigue limitado. El estudio destaca que una barrera clave para la industria editorial ecuatoriana es la falta de hábitos de lectura, señalada por el 28,8% de los encuestados. A esto se suman los altos costos de producción y comercialización (20,8%) y la falta de promoción y distribución (14,4%).

Aunque la producción digital crece, el 77% de las ventas corresponden a libros impresos. La transición digital presenta retos importantes en acceso, derechos de autor y modelos de negocio que requieren atención para consolidar el sector.

Fragmentación y retos del sector editorial

La mayoría de las editoriales en Ecuador son pequeñas o independientes, con tirajes limitados, poco más de 1.000 ejemplares por título en promedio. Esto reduce el alcance de las publicaciones en el mercado nacional y limita la llegada a más lectores, un reto para la industria editorial ecuatoriana.

Para superar este obstáculo, la Cámara Ecuatoriana del Libro propone reforzar las políticas públicas de fomento a la lectura, implementar programas de mediación en escuelas y comunidades, y garantizar que la producción editorial nacional sea accesible para todos.

“Una sociedad con más libros es una sociedad con más pensamiento crítico, más diálogo y más libertad”, concluye el informe, subrayando la importancia cultural y social de fortalecer la industria editorial.