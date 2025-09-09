COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

La industria editorial ecuatoriana crece a pasos agigantados, pero el consumo de libros sigue siendo el gran desafío a superar

El informe de la Cámara Ecuatoriana del Libro muestra un auge sin precedentes en libros digitales que representan casi el 78% del total.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La industria editorial ecuatoriana crece a pasos agigantados, pero el consumo de libros sigue siendo el gran desafío a superar.
Los géneros más producidos incluyen literatura, con 1.269 títulos, seguida por educación y pedagogía (1.030), ciencias sociales (940) y religión (512). Foto: X @CamaraLibroEC.
La industria editorial ecuatoriana crece a pasos agigantados, pero el consumo de libros sigue siendo el gran desafío a superar.
Los géneros más producidos incluyen literatura, con 1.269 títulos, seguida por educación y pedagogía (1.030), ciencias sociales (940) y religión (512). Foto: X @CamaraLibroEC.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Elías Sánchez

Redacción ED.

Periodista portovejense, nacido el 20 de agosto de 1984. Licenciado en Ciencias de la Comunicación,... Ver más

[email protected]

La industria editorial ecuatoriana experimenta un auge sin precedentes. Según el informe Estadísticas del Libro en Ecuador 2024, la producción de libros llegó a 7.616 títulos publicados y 19,4 millones de ejemplares elaborados en aquel año. Este crecimiento impulsa el sector cultural y editorial en Ecuador con cifras récord.

El informe, presentado por la Cámara Ecuatoriana del Libro, revela un aumento notable frente a 2023. En ese año, solo se publicaron 1.528 títulos y 3,6 millones de ejemplares, evidenciando un crecimiento del 398% en títulos y del 435% en ejemplares.

Auge de la publicación digital y formatos

El crecimiento se debe principalmente al aumento de libros digitales, especialmente en formato PDF. La producción digital saltó de 161 títulos en 2023 a 5.936 en 2024, representando el 77,9% del total. Mientras tanto, los títulos impresos alcanzaron 1.680, con una tirada promedio de 1.070 ejemplares por título.

Los géneros más producidos incluyen literatura, con 1.269 títulos, seguida por educación y pedagogía (1.030), ciencias sociales (940) y religión (512). El sector académico y el público lideran la producción, aunque las editoriales independientes enfrentan dificultades financieras y para la comercialización.

El desafío persistente: bajo consumo

A pesar del crecimiento en la oferta editorial, el consumo de libros en Ecuador sigue limitado. El estudio destaca que una barrera clave para la industria editorial ecuatoriana es la falta de hábitos de lectura, señalada por el 28,8% de los encuestados. A esto se suman los altos costos de producción y comercialización (20,8%) y la falta de promoción y distribución (14,4%).

Aunque la producción digital crece, el 77% de las ventas corresponden a libros impresos. La transición digital presenta retos importantes en acceso, derechos de autor y modelos de negocio que requieren atención para consolidar el sector.

Fragmentación y retos del sector editorial

La mayoría de las editoriales en Ecuador son pequeñas o independientes, con tirajes limitados, poco más de 1.000 ejemplares por título en promedio. Esto reduce el alcance de las publicaciones en el mercado nacional y limita la llegada a más lectores, un reto para la industria editorial ecuatoriana.

Para superar este obstáculo, la Cámara Ecuatoriana del Libro propone reforzar las políticas públicas de fomento a la lectura, implementar programas de mediación en escuelas y comunidades, y garantizar que la producción editorial nacional sea accesible para todos.

“Una sociedad con más libros es una sociedad con más pensamiento crítico, más diálogo y más libertad”, concluye el informe, subrayando la importancia cultural y social de fortalecer la industria editorial.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos anuncia la detención de más de 600 personas en una operación contra el Cártel de Sinaloa

Uno, de cinco cuerpos hallados en vía desolada del distrito Manta, sigue sin ser identificado

El secreto para panqueques de avena perfectos y llenos de fibra

¿Qué cambios trae las fiestas de la Virgen de la Merced en 2025?

Dormir entre volcanes: el riesgo latente que enfrenta Ecuador todos los días

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos anuncia la detención de más de 600 personas en una operación contra el Cártel de Sinaloa

Uno, de cinco cuerpos hallados en vía desolada del distrito Manta, sigue sin ser identificado

El secreto para panqueques de avena perfectos y llenos de fibra

¿Qué cambios trae las fiestas de la Virgen de la Merced en 2025?

Dormir entre volcanes: el riesgo latente que enfrenta Ecuador todos los días

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Estados Unidos anuncia la detención de más de 600 personas en una operación contra el Cártel de Sinaloa

Uno, de cinco cuerpos hallados en vía desolada del distrito Manta, sigue sin ser identificado

El secreto para panqueques de avena perfectos y llenos de fibra

¿Qué cambios trae las fiestas de la Virgen de la Merced en 2025?

Dormir entre volcanes: el riesgo latente que enfrenta Ecuador todos los días

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO