Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Justicia

Juez de la Corte Nacional enfrentará proceso disciplinario por presunto acoso sexual

Un juez de la Corte Nacional de Justicia será investigado disciplinariamente tras denuncias de acoso sexual presentadas por una exservidora judicial que trabajó bajo su dirección.
•‎

3'

•‎

3 minutos de lectura
Juez de la Corte Nacional enfrentará proceso disciplinario por presunto acoso sexual
El Consejo de la Judicatura aseguró que reforzará los protocolos de prevención del acoso sexual en el sistema judicial.
Juez de la Corte Nacional enfrentará proceso disciplinario por presunto acoso sexual
El Consejo de la Judicatura aseguró que reforzará los protocolos de prevención del acoso sexual en el sistema judicial.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió, este 11 de septiembre de 2025, abrir un sumario disciplinario contra el juez D.I.J.C., de la Corte Nacional de Justicia, tras denuncias de acoso sexual realizadas por una exfuncionaria judicial, quien aportó audios y testimonios que sustentan la investigación.

Proceso disciplinario abierto

La decisión se adoptó durante la sesión ordinaria N° 080-2025, donde los vocales del CJ resolvieron iniciar el trámite disciplinario. El organismo informó que se garantizaron los derechos del denunciado y se aplicó el debido proceso en todas las fases preliminares.

Según el expediente, la denunciante aseguró que el magistrado le habría hecho propuestas de índole sexual, condicionando su permanencia laboral y la posibilidad de ascensos dentro de la institución a la aceptación de favores personales.

Además, la exfuncionaria entregó grabaciones de audio que evidenciarían la insistencia del juez. En uno de los registros se escucharía incluso la sugerencia de firmar una renuncia “por falta de cooperación eficaz”.

Testimonios y corroboraciones

Varios testigos confirmaron los hechos. Uno relató que, junto a otros compañeros, adoptaron medidas de protección para la denunciante frente al comportamiento del magistrado. Otros declararon que la mujer les confió la situación y que la puerta del despacho del juez permanecía constantemente cerrada, lo que generaba temor en el equipo administrativo.

El Consejo de la Judicatura aseguró que reforzará los protocolos de prevención del acoso sexual en el sistema judicial y destacó que su política institucional se centra en la protección de las víctimas y en sancionar toda conducta que afecte la integridad de los funcionarios.

El caso continuará con la sustanciación del sumario disciplinario, en el que se evaluarán las pruebas y declaraciones recogidas en el expediente antes de definir sanciones.

Destitución de jueces en Manabí y Azuay

En la misma sesión, el CJ resolvió la destitución de dos jueces por irregularidades en el ejercicio de sus funciones.

  • P.S.C.C., juez del Tribunal Penal de Chone, en Manabí, fue destituido tras acumular más de tres sanciones pecuniarias en un año.

  • P.F.A.T., juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, fue separado del cargo por archivar una demanda sobre aumento de pensión alimenticia para una persona con discapacidad física del 87%, además de demorar un año y cuatro meses en resolver el proceso.

El Consejo enfatizó que estas resoluciones forman parte de su política de transparencia y control disciplinario, con el fin de garantizar la confianza ciudadana en la administración de justicia.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Glenda Morejón anuncia el nacimiento de su hija Victoria

Asamblea Nacional registra 2,3 millones en pasajes aéreos entre 2020 y 2024

Fe y devoción iluminan las calles de Portoviejo en honor a la Virgen de La Merced

Décima edición de ENCAE lleva cultura viva a comunidades del Ecuador

Exalcaldes de Durán enfrentarán juicio por supuesto peculado en obra de agua potable

