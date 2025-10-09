Jueves nublado y fresco en Cuenca: posibilidad moderada de lluvias

El clima en Cuenca para este jueves 9 de octubre de 2025 estará marcado por un ambiente fresco y mayormente nublado. Aunque no se prevén precipitaciones intensas, existe un 30 % de probabilidad de lluvias aisladas, especialmente hacia la tarde y noche. En particular, las lluvias podrían intensificarse en algunos momentos del día.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la jornada presentará temperaturas entre 8 °C y 20 °C, con cielo cubierto y humedad elevada. Las condiciones serán típicas de la temporada andina: mañanas frías, tardes templadas y noches con sensación térmica baja. Los lugareños están acostumbrados a las lluvias típicas de la región durante estas fechas.

Mañana con neblina y frío intenso

El amanecer cuencano se prevé con temperaturas cercanas a los 8 °C, acompañadas de neblina en sectores elevados y zonas rurales. Se recomienda el uso de ropa térmica o abrigos gruesos, especialmente para quienes inician sus actividades laborales o escolares antes de las 7:00. Es esencial estar preparados para las lluvias, aunque no sean intensas a esa hora.

El cielo permanecerá gris y cubierto, con escasos momentos de sol, lo que mantendrá la sensación de frío a lo largo de la mañana. Aunque no se esperan lluvias tempranas, la humedad será alta, generando caminos y aceras resbaladizas, situación común después de lluvias recientes.

Tarde templada y posibilidad de lluvias

Hacia el mediodía, las temperaturas ascenderán levemente, alcanzando los 20 °C, lo que brindará una sensación de confort para actividades al aire libre. Sin embargo, los pronósticos indican un 30 % de probabilidad de lluvias dispersas, en especial sobre los valles y sectores del norte de la ciudad.

El viento será ligero, sin ráfagas significativas, aunque puede aumentar la sensación de frescor. Se aconseja portar un paraguas o impermeable liviano, dado que las lloviznas podrían presentarse de manera repentina. Por lo tanto, estar atentos a las lluvias intermitentes es recomendable.

Noche fría y húmeda

Al caer la tarde y entrada la noche, el termómetro volverá a descender hacia los 8 °C. El cielo seguirá cubierto y el ambiente se tornará más húmedo, con posibilidad de precipitaciones leves, debido a las lluvias que suelen ocurrir al final del día.

Las autoridades recomiendan a la población cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de aire frío, y mantener especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Estas recomendaciones son vitales cuando las lluvias hacen descender las temperaturas internas considerablemente.

Recomendaciones para el clima del jueves