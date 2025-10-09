Jueves nublado y fresco en Cuenca: posibilidad moderada de lluvias - El Diario
COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Servicios

Jueves nublado y fresco en Cuenca: posibilidad moderada de lluvias

Conoce el clima en Cuenca el 9 de octubre: un 30 % de probabilidad de lluvias aisladas y temperaturas frescas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Jueves nublado y fresco en Cuenca: posibilidad moderada de lluvias
El amanecer cuencano se prevé con temperaturas cercanas a los 8 °C.
Jueves nublado y fresco en Cuenca: posibilidad moderada de lluvias
El amanecer cuencano se prevé con temperaturas cercanas a los 8 °C.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El clima en Cuenca para este jueves 9 de octubre de 2025 estará marcado por un ambiente fresco y mayormente nublado. Aunque no se prevén precipitaciones intensas, existe un 30 % de probabilidad de lluvias aisladas, especialmente hacia la tarde y noche. En particular, las lluvias podrían intensificarse en algunos momentos del día.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), la jornada presentará temperaturas entre 8 °C y 20 °C, con cielo cubierto y humedad elevada. Las condiciones serán típicas de la temporada andina: mañanas frías, tardes templadas y noches con sensación térmica baja. Los lugareños están acostumbrados a las lluvias típicas de la región durante estas fechas.

Mañana con neblina y frío intenso

El amanecer cuencano se prevé con temperaturas cercanas a los 8 °C, acompañadas de neblina en sectores elevados y zonas rurales. Se recomienda el uso de ropa térmica o abrigos gruesos, especialmente para quienes inician sus actividades laborales o escolares antes de las 7:00. Es esencial estar preparados para las lluvias, aunque no sean intensas a esa hora.

El cielo permanecerá gris y cubierto, con escasos momentos de sol, lo que mantendrá la sensación de frío a lo largo de la mañana. Aunque no se esperan lluvias tempranas, la humedad será alta, generando caminos y aceras resbaladizas, situación común después de lluvias recientes.

Tarde templada y posibilidad de lluvias

Hacia el mediodía, las temperaturas ascenderán levemente, alcanzando los 20 °C, lo que brindará una sensación de confort para actividades al aire libre. Sin embargo, los pronósticos indican un 30 % de probabilidad de lluvias dispersas, en especial sobre los valles y sectores del norte de la ciudad.

El viento será ligero, sin ráfagas significativas, aunque puede aumentar la sensación de frescor. Se aconseja portar un paraguas o impermeable liviano, dado que las lloviznas podrían presentarse de manera repentina. Por lo tanto, estar atentos a las lluvias intermitentes es recomendable.

Noche fría y húmeda

Al caer la tarde y entrada la noche, el termómetro volverá a descender hacia los 8 °C. El cielo seguirá cubierto y el ambiente se tornará más húmedo, con posibilidad de precipitaciones leves, debido a las lluvias que suelen ocurrir al final del día.

Las autoridades recomiendan a la población cerrar puertas y ventanas para evitar el ingreso de aire frío, y mantener especial cuidado con niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Estas recomendaciones son vitales cuando las lluvias hacen descender las temperaturas internas considerablemente.

Recomendaciones para el clima del jueves

  • Vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura, especialmente útiles durante las lluvias intermitentes.

  • Portar abrigo e impermeable al salir, especialmente por la tarde.

  • Evitar conducir a exceso de velocidad, ya que el pavimento podría estar húmedo, tras lluvias constantes.

  • Mantener una alimentación cálida e hidratación constante para prevenir resfriados.

  • Si se viaja hacia parroquias rurales, prever el regreso temprano por posibles bancos de neblina.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Tu padre era deportista? La ciencia revela que podrías haber heredado su forma física

Nueva iluminación LED en Avenida 9 de Octubre en Guayaquil : Mejora seguridad y comercio en el centro histórico

UNICEF alerta de 680.000 niños desplazados por la violencia en Haití

Exprofesora condenada a 15 años por abuso a niñera adolescente

Canal de Panamá registra aumento de carga y buques pese a entorno económico adverso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Tu padre era deportista? La ciencia revela que podrías haber heredado su forma física

Nueva iluminación LED en Avenida 9 de Octubre en Guayaquil : Mejora seguridad y comercio en el centro histórico

UNICEF alerta de 680.000 niños desplazados por la violencia en Haití

Exprofesora condenada a 15 años por abuso a niñera adolescente

Canal de Panamá registra aumento de carga y buques pese a entorno económico adverso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Tu padre era deportista? La ciencia revela que podrías haber heredado su forma física

Nueva iluminación LED en Avenida 9 de Octubre en Guayaquil : Mejora seguridad y comercio en el centro histórico

UNICEF alerta de 680.000 niños desplazados por la violencia en Haití

Exprofesora condenada a 15 años por abuso a niñera adolescente

Canal de Panamá registra aumento de carga y buques pese a entorno económico adverso

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO