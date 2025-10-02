Jueves 2 de octubre: nubosidad y lluvias dispersas dominarán gran parte del país

Este jueves 2 de octubre, Ecuador experimentará una jornada marcada por cielos nublados y lluvias dispersas, con diferencias importantes entre la Costa y la Sierra. Las temperaturas se mantendrán agradables en la mayor parte del país, mientras que la presencia de humedad y nubosidad generará variabilidad en la sensación térmica.

Costa: cielos nublados y lluvias aisladas

En la región Litoral, el clima será mayormente nublado con ligeras probabilidades de precipitaciones. Portoviejo tendrá temperaturas entre 20 y 29 °C y 10 % de probabilidad de lluvia, mientras que Manta presentará un rango térmico de 22 a 25 °C y un 45 % de probabilidad de lluvia, lo que podría generar lloviznas intermitentes durante la mañana o la tarde.

Guayaquil registrará temperaturas entre 21 y 29 °C y 40 % de probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde, lo que implica la posibilidad de precipitaciones dispersas que podrían afectar la movilidad urbana y las actividades al aire libre.

Sierra: nubosidad y probabilidad de lluvias

En la región andina, el día será fresco y con cielo mayormente cubierto. Quito mantendrá temperaturas de 9 a 19 °C, con 40 % de probabilidad de lluvias, especialmente en horas de la tarde y noche.

Cuenca, por su parte, registrará temperaturas similares, entre 9 y 19 °C, con cielo nublado y 40 % de probabilidad de lluvias aisladas, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre o desplazamientos urbanos.

Radiación solar: cuidado incluso con nubosidad

A pesar de la nubosidad general, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles moderados, lo que significa que la exposición prolongada al sol puede afectar la piel y los ojos. Se recomienda uso de protector solar, gafas oscuras y gorra o sombrero, especialmente en horas cercanas al mediodía.

Recomendaciones para la jornada

Costa: llevar ropa ligera, pero considerar un paraguas ante posibles lloviznas, sobre todo en Manta y Guayaquil.

Sierra: vestir en capas y llevar impermeable, ya que las lluvias podrían presentarse de forma intermitente.

Planificar traslados considerando la posible humedad en calles y vías.

Evitar exposición prolongada al sol durante horas centrales del día, incluso con cielo nublado.

Panorama general

En síntesis, este jueves 2 de octubre, Ecuador experimentará cielos nublados y lluvias dispersas en gran parte del país, con temperaturas agradables en la Costa y fresco en la Sierra. La variabilidad climática típica de esta época requiere que la población tome precauciones tanto por lluvias aisladas como por exposición solar.