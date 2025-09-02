Inicia el reclutamiento para la Policía Nacional: 2.709 cupos disponibles para bachilleres y profesionales

La Policía Nacional del Ecuador abrió una nueva convocatoria para el reclutamiento de 2.709 nuevos miembros. Las inscripciones inician en septiembre de 2025. El proceso busca atraer a bachilleres y profesionales con títulos de tercer nivel. La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las filas policiales. Este nuevo reclutamiento tiene un cronograma definido y requisitos específicos.

El proceso de reclutamiento para la Policía de Ecuador tiene cuatro niveles de postulación. Los interesados pueden aplicar para: Nivel Directivo, Técnico Operativo Bachilleres, Técnico Operativo Pueblos y Nacionalidades y Técnico Operativo con título de Tercer Nivel.

Esta convocatoria de la Policía de Ecuador busca diversificar los perfiles de los aspirantes. El registro se realiza de manera virtual a partir del 8 de septiembre.

Proceso de inscripción y cronograma oficial

Los interesados deben inscribirse desde el 8 de septiembre de 2025 en la página oficial de la Policía Nacional. El registro sigue un cronograma por el último dígito de la cédula. Los días 8, 9, 10, 11 y 12 de septiembre se habilitan inscripciones por número de identificación.

Los fines de semana, 13 y 14 de septiembre, la plataforma estará abierta para todos los dígitos. Este cronograma busca organizar el flujo de postulantes. La postulación es el primer paso en este proceso de reclutamiento y selección de la Policía de Ecuador.

Los cupos disponibles son 2.709 en total. Se distribuyen en diferentes niveles. El Nivel Directivo tiene 210 plazas. El Técnico Operativo suma 2.294 cupos, divididos entre bachilleres y profesionales. Finalmente, hay 205 plazas para Pueblos y Nacionalidades.

Esta distribución de cupos responde a las necesidades operativas de la institución. Los postulantes deben elegir el nivel que mejor se ajuste a su perfil académico.

Requisitos para postular a la Policía Nacional

Los candidatos deben cumplir una serie de requisitos generales para la postulación. El primero es el registro en la página web oficial. Los aspirantes deben ser ecuatorianos de nacimiento. Se exige una estatura mínima de 1,68 metros para hombres y de 1,57 metros para mujeres.

No se acepta a personas dadas de baja de otras instituciones de seguridad. No se admiten postulantes con sentencias condenatorias. La institución también evalúa otros criterios.

Además, los solicitantes no deben tener inhabilidades legales. No pueden estar afiliados a partidos políticos. La Policía de Ecuador prohíbe los tatuajes. No se admiten a quienes adeuden dos o más pensiones alimenticias.

También se verifica que no tengan procesos de coactiva en su contra. El cumplimiento de estos requisitos es obligatorio. El proceso de reclutamiento de la Policía de Ecuador busca asegurar la idoneidad de sus futuros agentes.