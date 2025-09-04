IESS reemplazará a médicos que no cumplan jornada completa, anuncia Édgar Lama

El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Édgar Lama, informó este 3 de septiembre de 2025 en Quito que serán reemplazados los médicos que no trabajen a tiempo completo en la entidad, como parte de un proceso para mejorar la calidad de atención en el sistema de seguridad social.

Reemplazos en la atención médica

Durante una comparecencia en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, Lama explicó que el IESS aplicará una evaluación para determinar qué profesionales cumplen con su jornada. Aquellos que no lo hagan serán sustituidos.

El funcionario señaló que la medida busca garantizar que los pacientes reciban atención constante y con personal disponible. “En el Seguro Social se quedarán los que trabajen”, afirmó.

Añadió que el IESS proporcionará a los médicos las herramientas, equipos y medicamentos necesarios para su labor, evitando que los profesionales argumenten falta de insumos.

Nuevas unidades de diálisis

Lama informó que el IESS incrementó su capacidad operativa con la implementación de 108 nuevas unidades de diálisis en hospitales de Quito y Cuenca.

Este proyecto tiene como meta reducir las derivaciones hacia clínicas privadas, optimizando los recursos institucionales. La iniciativa también busca mejorar la calidad del servicio para pacientes con enfermedades renales crónicas.

El presidente del Consejo Directivo destacó que estas acciones forman parte de un plan integral de modernización de los hospitales del IESS, que incluye ampliaciones en otras áreas de atención.

Contexto de las reformas en la Asamblea

La comparecencia de Lama se dio en el marco de la discusión de reformas al sistema de Seguridad Social en la Asamblea Nacional.

En la Comisión de Desarrollo Económico, el directivo expuso que la institución enfrenta un escenario de limitaciones económicas y alta demanda de servicios.

Subrayó que la modernización del IESS es una prioridad para garantizar atención oportuna a los afiliados y jubilados. “Ecuador tiene muchos médicos sin un espacio seguro de trabajo y el IESS se lo dará”, indicó.

Proyecciones y próximos pasos

Según el directivo, el plan de reemplazos y mejoras en servicios busca fortalecer la confianza de los usuarios en el sistema.

El IESS prevé ampliar la infraestructura hospitalaria, renovar equipos médicos y mejorar la gestión administrativa en todo el país.

La entidad espera que las reformas que se debaten en la Asamblea permitan consolidar un modelo sostenible para responder a las demandas de más de tres millones de afiliados.