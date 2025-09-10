Gobierno incorpora 2.800 nuevos profesionales al sistema educativo nacional

El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, incorporó este 10 de septiembre de 2025 a 2.800 nuevos profesionales al Sistema Nacional de Educación. La medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa Azin, busca reforzar la enseñanza y la atención psicosocial en las instituciones educativas del país.

Refuerzo al sector educativo

La ministra Alegría Crespo informó que del total, 2.300 son docentes que se integrarán a las aulas y 500 profesionales reforzarán los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). El proceso se ejecutó mediante la plataforma Educa Empleo tras una selección transparente. La funcionaria aseguró que la medida responde a la prioridad que el Gobierno otorga a la educación.

Según Crespo, la acción representa una inversión de 12 millones y una reducción significativa de la brecha docente: de 1,4 % a 0,67 % en los últimos meses. Esta mejora garantiza que más estudiantes cuenten con un maestro frente a su clase.

Impacto en la atención psicosocial

En el ámbito psicosocial, la Ministra resaltó la disminución del déficit en los DECE del 70,15 % al 58,42 %, lo que incrementa la cobertura en casi 12 %. Actualmente, existen 4.167 profesionales DECE distribuidos en el país.

Un ejemplo de avance se registró en Galápagos, donde antes solo trabajaba un profesional de consejería y ahora hay 11. Con este incremento, el Gobierno garantiza espacios seguros y libres de violencia para los estudiantes.

Próximos concursos de méritos

Durante el acto oficial, Crespo anunció la apertura del segundo proceso del año del Concurso de Méritos y Oposición, con 815 partidas para el nivel de Bachillerato General Unificado. También adelantó que en octubre se realizará un concurso específico en Galápagos, con 50 partidas, el primero en esa provincia insular después de cinco años.

La ministra destacó que Educa Empleo asigna plazas priorizando a jóvenes recién graduados y favoreciendo la cobertura territorial.

Voces de los profesionales

El docente Patricio Villamar señaló que las políticas gubernamentales fomentan la excelencia profesional y humana. Destacó el rol de los maestros como “guías y pilares” para la comunidad estudiantil.

Por su parte, Ligia Andrade, en representación de los DECE, agradeció al Gobierno por fortalecer la consejería estudiantil, subrayando que su labor va más allá del acompañamiento psicológico, pues contribuye al bienestar integral de los alumnos.

Compromiso educativo nacional

El Gobierno reafirmó que estas acciones forman parte del Plan de Valorización Docente, iniciado desde el primer día de la actual administración, con el propósito de rescatar a los maestros del abandono de décadas pasadas.

Con la incorporación de 2.800 nuevos profesionales, se fortalecen la enseñanza y el apoyo psicosocial, asegurando que niños y jóvenes accedan a una educación de calidad en un entorno seguro.