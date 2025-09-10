COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

Gobierno incorpora 2.800 nuevos profesionales al sistema educativo nacional

El Gobierno Nacional integró a 2.800 nuevos profesionales al sistema educativo, fortaleciendo las aulas y los departamentos de consejería estudiantil en distintas provincias del país.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Gobierno incorpora 2.800 nuevos profesionales al sistema educativo nacional
El proceso se ejecutó mediante la plataforma Educa Empleo tras una selección transparente.
Gobierno incorpora 2.800 nuevos profesionales al sistema educativo nacional
El proceso se ejecutó mediante la plataforma Educa Empleo tras una selección transparente.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Gobierno de Ecuador, a través del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, incorporó este 10 de septiembre de 2025 a 2.800 nuevos profesionales al Sistema Nacional de Educación. La medida, impulsada por el presidente Daniel Noboa Azin, busca reforzar la enseñanza y la atención psicosocial en las instituciones educativas del país.

Refuerzo al sector educativo

La ministra Alegría Crespo informó que del total, 2.300 son docentes que se integrarán a las aulas y 500 profesionales reforzarán los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). El proceso se ejecutó mediante la plataforma Educa Empleo tras una selección transparente. La funcionaria aseguró que la medida responde a la prioridad que el Gobierno otorga a la educación.

Según Crespo, la acción representa una inversión de 12 millones y una reducción significativa de la brecha docente: de 1,4 % a 0,67 % en los últimos meses. Esta mejora garantiza que más estudiantes cuenten con un maestro frente a su clase.

Impacto en la atención psicosocial

En el ámbito psicosocial, la Ministra resaltó la disminución del déficit en los DECE del 70,15 % al 58,42 %, lo que incrementa la cobertura en casi 12 %. Actualmente, existen 4.167 profesionales DECE distribuidos en el país.

Un ejemplo de avance se registró en Galápagos, donde antes solo trabajaba un profesional de consejería y ahora hay 11. Con este incremento, el Gobierno garantiza espacios seguros y libres de violencia para los estudiantes.

Próximos concursos de méritos

Durante el acto oficial, Crespo anunció la apertura del segundo proceso del año del Concurso de Méritos y Oposición, con 815 partidas para el nivel de Bachillerato General Unificado. También adelantó que en octubre se realizará un concurso específico en Galápagos, con 50 partidas, el primero en esa provincia insular después de cinco años.

La ministra destacó que Educa Empleo asigna plazas priorizando a jóvenes recién graduados y favoreciendo la cobertura territorial.

Voces de los profesionales

El docente Patricio Villamar señaló que las políticas gubernamentales fomentan la excelencia profesional y humana. Destacó el rol de los maestros como “guías y pilares” para la comunidad estudiantil.

Por su parte, Ligia Andrade, en representación de los DECE, agradeció al Gobierno por fortalecer la consejería estudiantil, subrayando que su labor va más allá del acompañamiento psicológico, pues contribuye al bienestar integral de los alumnos.

Compromiso educativo nacional

El Gobierno reafirmó que estas acciones forman parte del Plan de Valorización Docente, iniciado desde el primer día de la actual administración, con el propósito de rescatar a los maestros del abandono de décadas pasadas.

Con la incorporación de 2.800 nuevos profesionales, se fortalecen la enseñanza y el apoyo psicosocial, asegurando que niños y jóvenes accedan a una educación de calidad en un entorno seguro.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos detenidos por violento asalto a conductor de plataforma en Quito

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos detenidos por violento asalto a conductor de plataforma en Quito

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos detenidos por violento asalto a conductor de plataforma en Quito

Ascienden a 30 los muertos y más de un millar los heridos por los disturbios en Nepal

SRI detecta productos de belleza falsificados y sin respaldo en Ecuador

Operativo policial en Santo Domingo deja detenidos a un adulto y dos adolescentes

América se convierte en el único continente del mundo donde crecen las tasas de suicidio desde el año 2000

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO