Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Negocios

Gobierno de Ecuador anuncia inversión millonaria para mejorar calidad del diésel

El Gobierno de Ecuador impulsa una inversión histórica para modernizar sus refinerías y elevar la calidad del diésel, tras eliminar el subsidio al combustible.
El Gobierno de Ecuador anunció este 24 de septiembre de 2025 un plan de inversión superior a 4 823 millones de dólares para modernizar sus refinerías y mejorar la calidad del diésel, que alcanzará el estándar Euro IV en septiembre de 2026, tras la eliminación del subsidio dispuesto por el presidente Daniel Noboa.

Modernización de refinerías y calidad del diésel

La viceministra de Hidrocarburos, Daniela Conde, explicó durante el XX Encuentro Anual de Petróleo y Gas (Enaep 2025) que la prioridad es reducir la cantidad de azufre en el diésel premium hasta llegar a 50 partes por millón. Este estándar permitirá disminuir la contaminación del transporte y apoyar los compromisos ambientales internacionales.

El plan se ejecutará en un periodo de cuatro años, con una inversión destinada a transformar la infraestructura de las tres principales refinerías del país. La modernización busca garantizar independencia energética y reducir la dependencia de combustibles importados.

Actualmente, Ecuador invierte entre 6 500 y 7 000 millones de dólares en la importación de derivados, lo que limita la capacidad de maniobra fiscal y evidencia la necesidad de fortalecer la refinación local.

Distribución de la inversión por refinería

El Gobierno proyecta 3 600 millones de dólares para la actualización de las refinerías: 2 600 millones para Esmeraldas, 600 millones para La Libertad y 400 millones para Shushufindi. Estas cifras reflejan el esfuerzo por equilibrar la producción nacional y asegurar un suministro estable de diésel Euro IV.

La viceministra Conde subrayó que sin una refinación moderna y eficiente, el país continuará dependiendo de importaciones costosas, lo que impacta directamente en las finanzas públicas y limita la competitividad del sector energético.

Con la actualización, Petroecuador podrá producir diésel de alta calidad, alineado con estándares internacionales, mejorando la eficiencia del transporte y reduciendo emisiones contaminantes.

Impacto en el sector energético y ambiental

La transformación de las refinerías permitirá a Ecuador cumplir compromisos ambientales y reducir la contaminación derivada del transporte. Además, se proyecta un ahorro significativo en importaciones, que fortalecerá la balanza comercial y los ingresos fiscales.

El plan también incluye la modernización tecnológica, que mejorará los procesos de refinación y garantizará que los combustibles locales cumplan con los estándares Euro IV a partir de septiembre de 2026, ofreciendo una alternativa de calidad frente al mercado internacional.

Las autoridades sostienen que la inversión histórica beneficiará a la población, al mejorar la calidad del combustible y disminuir la dependencia de derivados importados, consolidando la estrategia de independencia energética del país.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sismo de 6,2 grados sorprende a Venezuela y Colombia: así se sintió

El Rey de España dice que “no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado” por la masacre en Gaza

Las ventas en Ecuador registran su nivel más alto de los últimos ocho años, según el Ministerio de Economía y Finanzas

El Fusarium preocupa al sector platanero tras detectarse en Santa Rosa

Atlético Mineiro, de Alan Franco, avanza a semifinales de la Copa Sudamericana con gol de Bernard

