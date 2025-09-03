COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Política

Fiscalía definirá los roles de Salcedo, Jordán, Serrano y Aleaga en el asesinato de Fernando Villavicencio

El caso Villavicencio entra en una fase clave. El 3 de septiembre, la Fiscalía revelará los supuestos roles de cuatro procesados en la autoría intelectual del asesinato.
Fiscalía definirá los roles de Salcedo, Jordán, Serrano y Aleaga en el asesinato de Fernando Villavicencio
La Fiscalía presentará cargos contra cuatro personas por la presunta autoría intelectual de Fernando Villavicencio.
Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del...

[email protected]

El 3 de septiembre de 2025, en el Complejo Judicial Quito Norte, la Fiscalía General del Estado formulará cargos contra Daniel Salcedo, Xavier Jordán, Ronny Aleaga y José Serrano, señalados como presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023.

La audiencia se fijó tras varios intentos fallidos por diferimientos solicitados por las defensas.

Audiencia reprogramada tras intentos de diferimiento

El 26 de agosto de 2025, la jueza María Daniela Ayala no instaló la audiencia por la inasistencia del abogado de Aleaga, Jonathan Espín, quien alegó un procedimiento dental. Ayala lo multó y consultó a los defensores de los demás procesados para fijar una nueva fecha.

La magistrada propuso inicialmente el 1 de septiembre, pero hubo un cruce de agendas con otra audiencia. Finalmente, el 3 de septiembre se estableció como la fecha oficial, decisión a la que ninguno de los abogados se opuso en ese momento.

Sin embargo, el 1 de septiembre, la defensa de Jordán solicitó un nuevo diferimiento alegando otra diligencia en la Corte Provincial de Cañar. La jueza negó el pedido, advirtiendo que la Defensoría Pública asumirá la defensa de quienes no acudan.

Situación legal de los procesados

La Fiscalía sostiene que los cuatro señalados tuvieron diferentes grados de participación. Daniel Salcedo, preso en Ecuador, coopera con la justicia y reveló que el crimen habría costado hasta USD 200.000.

Por su parte, Xavier Jordán, prófugo en Estados Unidos, fue señalado como financista del asesinato a través de chats filtrados en el caso Metástasis. Ronny Aleaga, radicado en Venezuela, fue vinculado como coordinador del delito por testigos y registros digitales.

El exministro del Interior, José Serrano, detenido en Estados Unidos desde el 7 de agosto de 2025, enfrenta una doble presión: el proceso en Ecuador y su audiencia de fianza migratoria en territorio estadounidense.

Contexto del caso Villavicencio

El asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en 2023, generó un impacto político y judicial sin precedentes en Ecuador. La investigación identificó a la banda Los Lobos como ejecutores materiales, pero la Fiscalía apunta a una estructura de planificación con financistas y coordinadores.

El testigo protegido Lenín Vimos y el testimonio anticipado de Salcedo han sido claves para vincular a los procesados. Además, se investiga si existieron nexos con actores políticos y narcotraficantes, entre ellos Leandro Norero.

La audiencia de este 3 de septiembre de 2025 marcará un momento decisivo, pues permitirá esclarecer los roles específicos de los investigados y abrirá la etapa de instrucción fiscal.

Días clave para Serrano

De los cuatro acusados, José Serrano enfrenta una situación particular. Además del señalamiento en Ecuador, su detención en Estados Unidos por no contar con un estatus migratorio regular complica su defensa. Su abogado deberá dividir esfuerzos entre el proceso ecuatoriano y la audiencia de fianza programada en territorio norteamericano.

El desenlace de ambos procesos podría definir no solo la participación del exfuncionario en el caso, sino también los pasos que tomará la Fiscalía en cooperación con autoridades internacionales.

