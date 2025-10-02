Este jueves, 2 de octubre, la ciudad de Cuenca estará nublada y con lluvias aisladas

Este jueves 2 de octubre, Cuenca presentará un día mayormente nublado, con temperaturas entre 9 y 19 °C y 40 % de probabilidad de lluvias aisladas, concentradas principalmente en horas de la tarde. La nubosidad persistente generará un ambiente fresco durante la mañana y noche. Sin embargo, el día podría incluir algunas lluvias ligeras. Mientras tanto, al mediodía se sentirá un ligero aumento de la temperatura.

Aunque las lluvias no serán continuas, las lloviznas intermitentes podrían afectar el tránsito y las actividades al aire libre. Por lo tanto, se recomienda llevar paraguas o impermeable y planificar los traslados con precaución. En tales situaciones, las lluvias pueden surgir inesperadamente.

Radiación solar

A pesar del cielo nublado, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles moderados. Esto implica que la exposición prolongada al sol puede afectar la piel y los ojos. Se recomienda uso de protector solar, gafas de sol y gorra o sombrero. Especialmente durante las horas cercanas al mediodía.

Recomendaciones para la ciudadanía

Llevar paraguas o impermeable ante posibles lluvias aisladas. Estas lluvias pueden ser repentinas, así que estar preparado es clave.

Vestir en capas , adaptándose a la frescura de la mañana y noche y al aumento de temperatura al mediodía.

Planificar traslados con anticipación, ya que la humedad y la llovizna podrían afectar la movilidad en algunas vías, especialmente si se presentan algunas lluvias.

Evitar exposición prolongada al sol, aunque el cielo esté cubierto.

Panorama del clima general

En la región Litoral, el clima será mayormente nublado con ligeras probabilidades de precipitaciones. Portoviejo tendrá temperaturas entre 20 y 29 °C y 10 % de probabilidad de lluvia, mientras que Manta presentará un rango térmico de 22 a 25 °C y un 45 % de probabilidad de lluvia, lo que podría generar lloviznas intermitentes durante la mañana o la tarde.

Guayaquil registrará temperaturas entre 21 y 29 °C y 40 % de probabilidad de lluvia, especialmente por la tarde. Esto implica la posibilidad de precipitaciones dispersas que podrían afectar la movilidad urbana y las actividades al aire libre.

En la región andina, el día será fresco y con cielo mayormente cubierto. Quito mantendrá temperaturas de 9 a 19 °C, con 40 % de probabilidad de lluvias, especialmente en horas de la tarde y noche, elementos importantes a tener en cuenta durante estas lluvias.