Más de la mitad del ingreso familiar se gasta en comida, transporte y vivienda, según el INEC

La estructura del gasto de los hogares ecuatorianos muestra que la alimentación sigue siendo el rubro que más presiona el presupuesto familiar. Absorbe entre el 27% y 30% de los ingresos. A este se suman el transporte (11,9%), la vivienda y servicios básicos (cerca del 11%) y la comida preparada (10–12%), lo que significa que más de la mitad del ingreso mensual se concentra en apenas cuatro categorías. Así lo revelan los resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales (ENIGHUR), que ejecuta el INEC en todo el país hasta noviembre de 2025. Los hallazgos, según Marianita Granda, subdirectora del instituto, permitirán calcular indicadores clave como inflación, pobreza por ingreso y necesidades básicas insatisfechas.

Al momento, ¿qué revelaciones iniciales han definido ustedes a raíz de esta encuesta?

Sí, efectivamente, quisiera antes de contestar la pregunta ratificar que este es un proyecto nacional que se realiza en todas las provincias del país, incluida Manabí. Vamos a visitar alrededor de 3.200 hogares en la provincia, con un operativo de 80 personas desplegadas para investigar la composición, el monto y la estructura de ingresos y gastos de los hogares.

¿En qué zonas específicas de Manabí se va a desarrollar esta encuesta?

Se trata de una muestra aleatoria de aproximadamente 3.400 viviendas en todos los cantones. Sin embargo, realizamos un levantamiento más exhaustivo en Manta, porque esta ciudad es una de las 10 autorepresentadas junto a Loja, Guayaquil, Santo Domingo, Ambato y Cuenca. La razón es su particular dinámica económica: Manta registra altos costos de vida cuando se estudia inflación y precios, lo que permite estimar el consumo provincial.

¿Cuáles son esos primeros resultados que han evidenciado desde noviembre del año anterior, cuando inició la encuesta?

Entre los productos más consumidos en Manabí, el arroz blanco está en la canasta de casi todos los hogares y representa el 6% del ingreso familiar. El pollo entero absorbe el 5,18%, seguido de la carne de res. Un dato particular de la Costa es el gasto en agua purificada (botellón), que llega al 3,37%, además del pago del servicio de agua potable. Otros productos frecuentes son el queso fresco, pan común, huevos, carne de cerdo, leche, arroz flor, atún en conserva, bebidas gaseosas (1,58%), cebolla, papa chola, pechuga de pollo, carne de res con hueso, pescado fresco (albacora, 1,52%), tomate riñón y plátano verde. Solo este grupo concentra el 50% del gasto de los hogares.

¿Y entre los productos que menos se consumen?

Son artículos comprados esporádicamente. Por ejemplo, condimentos y sal: aunque están presentes en la mayoría de hogares, su impacto económico es mínimo. En cuanto a bienes, los muebles y equipamiento del hogar representan gastos ocasionales, no recurrentes.

¿En qué bienes y servicios se gasta más?

El principal es el alquiler y los servicios básicos. Aunque aún no tenemos cifras exactas en esta encuesta —se publicarán en 2026—, en estudios anteriores este rubro ha oscilado entre el 20% y el 30% del gasto familiar. Queremos verificar si ese patrón se mantiene o cambia.

¿Cuántos hogares están siendo investigados a nivel nacional?

En total son 41.184 viviendas en el país durante 52 semanas. Solo en Manabí hemos investigado 1.668 viviendas: 1.344 en Manta y 324 en Portoviejo.

¿Qué diferencias se han detectado entre zonas rurales y urbanas?

En las zonas rurales existe mayor autoconsumo. Los hogares producen parte de lo que consumen, lo que reduce su gasto en alimentos frente a los urbanos.

¿La pandemia cambió las preferencias de consumo?

Queremos comparar con la encuesta de 2012. Allí, por ejemplo, los hogares destinaban un 4% a recreación; ahora, preliminarmente, apenas 2%. En educación el gasto se mantiene estable: de 2,66% en 2012 a 2,70% hoy. En salud subió de 6,99% a 7,61%, y en transporte de 11,27% a 11,98%.

¿Cuánto representa hoy la recreación frente a la educación?

Actualmente, los hogares destinan 2,6% a recreación y 2,7% a educación. Es decir, hoy se gasta prácticamente lo mismo, cuando en 2012 la recreación superaba a la educación.

¿Qué ocurre con salud y transporte?

En salud, el gasto subió a 7,61% frente al 6,99% de 2012. En transporte, pasó de 11,27% a 11,98%. Ambos rubros tienen un peso alto en la economía familiar.

¿Cuántas personas participan en el operativo y cómo se capacitan?

En Manabí trabajan 80 personas, distribuidas en 20 equipos. A nivel nacional, 304 encuestadores levantan información en campo. Cada aspirante recibe tres semanas de capacitación intensiva, y solo quienes demuestran conocimiento y aptitud social son contratados. La seguridad es un reto: los encuestadores van identificados y en sectores críticos cuentan con acompañamiento policial.

¿Cómo se garantiza la confidencialidad de los datos?

La información está protegida por la ley estadística y la ley de protección de datos personales. Nunca se entregan datos individuales a la Policía, notarías o juicios. Los datos se difunden solo como indicadores y porcentajes.

¿Qué importancia tiene esta encuesta para las políticas públicas?

Los resultados sirven para: Definir canastas de bienes y servicios para medir la inflación. Identificar necesidades básicas insatisfechas y medir calidad de vida. Además, para calcular pobreza por ingreso. La información también puede ser utilizada por universidades, investigadores y empresarios para entender patrones de consumo y orientar decisiones.

¿El ecuatoriano gasta más de lo que gana?

La encuesta mide ingresos y gastos y determina si los hogares pueden ahorrar. Muchos gastan todo su ingreso en alimentación, vivienda, transporte y servicios básicos. Otros tienen cierta capacidad de ahorro, aunque aún no hay datos definitivos.

Actualmente las mascotas son un miembro más de miles de familias ¿cuánto destinan los ecuatorianos para sus mascotas?

Sí. Hoy los hogares destinan más recursos a alimentos y servicios para mascotas (no hay datos aún) que en encuestas anteriores. También crece el gasto en conectividad, internet y celulares, y en televisión pagada.

¿Qué porcentaje se destina a alimentación?

En promedio, los hogares dedican entre 27% y 30% de su ingreso a alimentación. Además, cerca del 12% va a comida preparada y restaurantes, un patrón que se mantiene desde 2012 pero que creció notablemente desde los años 80 y 90. Más de la mitad del ingreso familiar se gasta en comida, transporte y vivienda.

¿Cada cuánto se realiza esta encuesta?

La recomendación técnica es aplicarla cada 5 años, pero por razones presupuestarias pasó más de una década desde la última (2012). La ENIGHUR 2024-2025 concluirá en noviembre y sus resultados se presentarán en abril de 2026.

¿Cómo puede la ciudadanía identificar a un encuestador del INEC?

Los encuestadores portan chaleco y gorra con el logo del INEC, una credencial y se movilizan en equipos de cuatro personas. Los ciudadanos pueden verificar su identidad en la web y redes oficiales del INEC, o en la estación de Policía más cercana.