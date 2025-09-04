El FUT confirma marcha nacional para el 11 de septiembre en defensa de derechos laborales

El presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Edwin Bedoya, confirmó este miércoles 3 de septiembre de 2025 que las organizaciones sociales y sindicales participarán activamente en la marcha nacional convocada para el 11 de septiembre, en rechazo a las políticas del Gobierno. El dirigente también cuestionó la movilización paralela convocada por el Ejecutivo para ese mismo día en Guayaquil, calificándola como una acción que “no responde a las verdaderas necesidades del país”.

FUT critica marcha oficialista convocada por el Ejecutivo

Durante su pronunciamiento, Bedoya se refirió a la convocatoria realizada por el presidente Daniel Noboa el pasado 1 de septiembre, en la que se llamó a la ciudadanía a participar en una marcha desde Guayaquil, bajo el lema de “defensa de la paz y la justicia”.

El presidente del FUT calificó esa movilización como un intento de “enfrentar al pueblo contra el pueblo”, y criticó que se recurra a la instrumentalización del discurso de unidad sin atender las problemáticas estructurales del país.

“Es una marcha sin sentido, sin razón. Se aprovechan de la pobreza del pueblo pagándoles para asistir, cuando lo que se requiere son políticas públicas en empleo, salud y educación”, declaró Bedoya.

Demandas sociales: salud, educación y empleo

El dirigente sindical hizo hincapié en las deficiencias del sistema de salud y educación pública, señalando que actualmente existe un déficit de al menos 5.000 médicos especialistas en el país, así como una escasez crítica de docentes en los distintos niveles del sistema educativo.

Además, denunció que mientras el Gobierno convoca movilizaciones simbólicas, no se están adoptando medidas concretas para resolver el incremento de la inseguridad, el desempleo y los casos de corrupción, que, según dijo, continúan deteriorando la calidad de vida de los ecuatorianos.

El FUT ha reiterado que su marcha del 11 de septiembre es una manifestación pacífica y legal, en defensa de los derechos laborales, la estabilidad económica y el acceso a servicios públicos de calidad.

Gobierno defiende su convocatoria por la paz y la justicia

En respuesta, la Presidencia de la República emitió un comunicado oficial el 1 de septiembre, en el que justificó la convocatoria a la marcha en Guayaquil como una expresión de apoyo ciudadano a los valores de paz, seguridad y justicia.

El documento señala que el objetivo del evento es “ratificar la voluntad del pueblo ecuatoriano de vivir en un país seguro, justo y solidario”, e hizo un llamado a la participación cívica sin confrontaciones.

Esta será la segunda marcha organizada por el presidente Daniel Noboa desde el inicio de su mandato. La primera tuvo lugar en el contexto de una disputa institucional con la Corte Constitucional, relacionada con demandas de inconstitucionalidad presentadas contra varios de sus proyectos de ley.

Dos marchas el mismo día: tensión política y social

El hecho de que ambas movilizaciones —la del FUT y la del Ejecutivo— estén programadas para el mismo día, 11 de septiembre, ha generado preocupación en distintos sectores políticos y sociales por el riesgo de tensiones y enfrentamientos.

El Ministerio del Interior ha indicado que se desplegarán operativos de seguridad diferenciados para garantizar el derecho a la protesta y evitar incidentes. Las autoridades insisten en que ambas manifestaciones deben mantenerse dentro del marco legal y pacífico.

Mientras tanto, diversos analistas han señalado que este tipo de convocatorias paralelas reflejan el clima de polarización política en el país, especialmente en momentos de alta conflictividad social y económica.

Ruta de las movilizaciones y próximas acciones

La marcha del FUT en Quito tendrá como puntos clave de concentración el Parque El Arbolito, la Caja del Seguro y la Plaza de Santo Domingo, con rutas que confluirán en el centro histórico.

En Guayaquil, la movilización impulsada por el Ejecutivo se concentrará en la Av. 9 de Octubre, con apoyo logístico de varias instituciones públicas.

Tanto el FUT como los voceros gubernamentales han reiterado su compromiso con la no violencia, aunque mantienen posturas opuestas respecto al modelo de país que defienden.