COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

La educación del futuro fomenta creatividad y autonomía desde la infancia

Nuevas metodologías como Reggio Emilia, STEAM y AP Capstone replantean el aprendizaje, priorizando la curiosidad, la investigación y el pensamiento crítico, según la Interamerican Academy.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Metodologías internacionales replantean la enseñanza escolar en Ecuador
El acompañamiento cercano garantiza que cada niño y adolescente pueda alcanzar su máximo potencial, en un entorno exigente. (Imagen ChatGPT)
Metodologías internacionales replantean la enseñanza escolar en Ecuador
El acompañamiento cercano garantiza que cada niño y adolescente pueda alcanzar su máximo potencial, en un entorno exigente. (Imagen ChatGPT)

Consuelo Loor

Redacción ED.

Consuelo Loor

Redacción ED.

Periodista manabita nacida en Bahía de Caráquez del cantón Sucre, con más de 15 años de experie... Ver más

[email protected]

La educación del siglo XXI enfrenta un cambio irreversible: ya no basta con memorizar contenidos, hoy las escuelas deben formar estudiantes capaces de adaptarse, innovar y resolver problemas en un mundo marcado por la inteligencia artificial y la incertidumbre laboral.

Frente a este escenario, la Interamerican Academy (IAA) se ha convertido en un referente en Ecuador al integrar metodologías internacionales que promueven la autonomía, la creatividad y la investigación desde la infancia hasta el bachillerato. Voceros de la institución destacan que su propuesta busca preparar a los estudiantes para una sociedad cada vez más demandante.

Nuevos enfoques de la educación

La transformación pedagógica no es exclusiva de Ecuador. En el mundo, se han adoptado modelos que replantean la enseñanza desde los primeros años. La IAA destaca que uno de ellos es la filosofía Reggio Emilia, originaria de Italia, que impulsa el aprendizaje mediante la exploración activa, el juego y la curiosidad. Este enfoque, explica, reconoce al niño como protagonista de su proceso educativo y considera al entorno como un “tercer maestro” que estimula la creatividad y el pensamiento crítico.

Desde IAA señalan que este modelo resulta especialmente pertinente para el contexto actual: “El reto ya no es solo transmitir conocimientos, sino desarrollar competencias que permitan a los estudiantes interpretar la realidad y adaptarse a cambios constantes”.

La integración de la ciencia y el arte

En los niveles intermedios, la tendencia global avanza hacia la enseñanza integrada bajo el modelo STEAM —Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas—. Se refuerza con espacios MakerSpace. En estos talleres los estudiantes experimentan, diseñan, construyen y aprenden a través de la práctica. Esto fortalece la resiliencia, la innovación y el trabajo colaborativo.

  • STEAM: fomenta el desarrollo técnico con creatividad artística.

  • MakerSpace: impulsa el aprendizaje basado en proyectos y la cultura de “aprender haciendo”.

  • Trabajo en equipo: desarrolla competencias sociales y de liderazgo desde edades tempranas.

Estos espacios se convierten en laboratorios de experiencias que preparan a los jóvenes para resolver problemas reales con soluciones interdisciplinarias.

Formación crítica en la adolescencia

La adolescencia marca un giro en la preparación académica. En esta etapa, IAA ha incorporado programas como AP Capstone, impulsado por el College Board. Así, prioriza la argumentación, la investigación académica y la presentación oral y escrita. Estas competencias son cada vez más valoradas en universidades y entornos laborales internacionales.

Además, la institución ofrece continuidad desde Nursery 2 (2 años) hasta Grade 12 (17 años), con equivalencias claras frente al sistema educativo ecuatoriano, lo que facilita la movilidad de familias nacionales e internacionales.

El futuro no se mide solo en calificaciones

Un componente diferenciador en el modelo educativo de IAA es su Departamento de Apoyo Estudiantil, que desarrolla planes personalizados para cada alumno. El equipo se encarga de diseñar estrategias de intervención académica. Además ofrece orientación emocional y atender tanto a quienes requieren refuerzo como a estudiantes con talentos excepcionales.

Este acompañamiento cercano garantiza que cada niño y adolescente pueda alcanzar su máximo potencial, en un entorno inclusivo y exigente. En este escenario, la educación del futuro no se mide únicamente en calificaciones, sino en la capacidad de los estudiantes de adaptarse, crear y transformar su entorno.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Floyd Mayweather y Mike Tyson confirman que tendrán un combate épico de boxeo en el 2026

Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre pagos atrasados a proveedores de servicios hospitalarios

El Hospital de Especialidades Portoviejo dejará de realizar diálisis por falta de insumos

“Cucarachas al por mayor”, nuevo hallazgo de plagas en un control de la Arcsa en Ibarra

5 de septiembre de 1782: El sacrificio de Bartolina Sisa en la lucha por la libertad indígena

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO