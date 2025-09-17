COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Servicios

Ecuador vivirá un jueves 18 de septiembre con lluvias dispersas y cielos nublados en varias regiones

El país experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes tanto en la Costa como en la Sierra.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Ecuador vivirá un jueves 18 de septiembre con lluvias dispersas y cielos nublados en varias regiones
En Guayaquil, el día se prevé nublado, con temperaturas de 22 a 31 °C.
Ecuador vivirá un jueves 18 de septiembre con lluvias dispersas y cielos nublados en varias regiones
En Guayaquil, el día se prevé nublado, con temperaturas de 22 a 31 °C.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Este jueves 18 de septiembre, Ecuador presentará un clima mayormente nublado y con lluvias dispersas en gran parte del territorio nacional. Tanto la Costa como la Sierra experimentarán condiciones húmedas y cielos cubiertos, con pocas ventanas de sol. Las temperaturas variarán entre cálidas en las ciudades costeras y frescas en las andinas, lo que exige a la población precaución y planificación para actividades al aire libre.

Costa: nubosidad y lluvias intermitentes

En la región Costa, la jornada será cálida pero con cielos cubiertos. Portoviejo registrará temperaturas entre 21 y 29 °C, con 50 % de probabilidad de lluvias durante la tarde y noche.

Manta tendrá cielo nublado, temperaturas de 21 a 28 °C y 40 % de probabilidad de lluvias.

En Guayaquil, el día se prevé nublado, con temperaturas de 22 a 31 °C y 45 % de probabilidad de lluvias, especialmente en horas de la tarde. Estas condiciones pueden generar humedad elevada y lloviznas intermitentes que afecten actividades al aire libre y la movilidad.

Sierra: frescura y precipitaciones

En la Sierra, la humedad y el frío marcarán el día. Quito presentará cielo nublado, temperaturas entre 9 y 18 °C y 55 % de probabilidad de lluvias.

Cuenca tendrá cielo nublado, con temperaturas de 8 a 20 °C y 40 % de probabilidad de precipitaciones. Esto se traducirá en lloviznas aisladas, ambiente fresco y posibles complicaciones para actividades en exteriores.

Radiación solar: moderada pese a las nubes

Aunque el cielo estará mayormente cubierto, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados, sobre todo durante las horas centrales del día. Se recomienda aplicar protector solar, usar gafas con filtro UV y gorra o sombrero para evitar daños por exposición.

Recomendaciones para el clima del jueves

  • Portar paraguas o impermeable en la Sierra y zonas de la Costa con alta probabilidad de lluvias.

  • Vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura, especialmente en las ciudades andinas.

  • Conducir y caminar con precaución en calles húmedas o resbaladizas.

Panorama general

En resumen, este jueves 18 de septiembre Ecuador vivirá un día de nubosidad y lluvias dispersas en varias ciudades, con temperaturas cálidas en la Costa y frescas en la Sierra. La variabilidad climática exige mantenerse informado y preparado para ajustar las actividades cotidianas según las condiciones locales.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Embajada de Estados Unidos recuerda a migrantes el uso correcto de la visa en partidos preparatorios rumbo al Mundial 2026

Confirman sanciones para Emelec: Partidos sin público, casi $25 mil de multas y más

Reformas al Cootad que se analiza en la Asamblea Nacional podría limitar los conciertos para priorizar obras

Joao Rojas brilla con gol en victoria de ADT Tarma ante UTC Cajamarca

Un modelo de IA predice el riesgo de enfermedades con décadas de antelación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Embajada de Estados Unidos recuerda a migrantes el uso correcto de la visa en partidos preparatorios rumbo al Mundial 2026

Confirman sanciones para Emelec: Partidos sin público, casi $25 mil de multas y más

Reformas al Cootad que se analiza en la Asamblea Nacional podría limitar los conciertos para priorizar obras

Joao Rojas brilla con gol en victoria de ADT Tarma ante UTC Cajamarca

Un modelo de IA predice el riesgo de enfermedades con décadas de antelación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Embajada de Estados Unidos recuerda a migrantes el uso correcto de la visa en partidos preparatorios rumbo al Mundial 2026

Confirman sanciones para Emelec: Partidos sin público, casi $25 mil de multas y más

Reformas al Cootad que se analiza en la Asamblea Nacional podría limitar los conciertos para priorizar obras

Joao Rojas brilla con gol en victoria de ADT Tarma ante UTC Cajamarca

Un modelo de IA predice el riesgo de enfermedades con décadas de antelación

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO