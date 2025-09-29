Ecuador experimenta dos sismos en menos de 24 horas sin consecuencias graves

Este lunes 29 de septiembre de 2025, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IG) reportó dos sismos en Ecuador. El primero, de magnitud 3.5, se registró a las 06:31 frente a las costas de Salinas, en la provincia de Santa Elena, a una profundidad de 27 kilómetros.

El segundo, de magnitud 4.2, ocurrió a las 06:34 con epicentro a 17.6 km de La Concordia, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a una profundidad de 34 km. Ambos movimientos fueron sentidos en varias localidades, pero no se reportaron víctimas ni daños materiales.

Sismo en la provincia de Santa Elena

El primer sismo se registró a las 06:31 del lunes 29 de septiembre, frente a las costas de Salinas, a una distancia de aproximadamente 48.61 km de la ciudad. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 27 kilómetros y fue sentido en las provincias de Santa Elena y Guayas. Sin embargo, no se reportaron daños materiales ni víctimas.

Segundo sismo en La Concordia

Pocos minutos después, a las 06:34, un segundo sismo de magnitud 4.2 se registró con epicentro a 17.6 km de La Concordia, a una profundidad de 34 km. Este movimiento fue percibido en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo y Manabí, con mayor intensidad en Quinindé. Al igual que el primer sismo, no se reportaron daños ni víctimas.

Contexto sísmico reciente en Ecuador

Estos eventos sísmicos se suman a una serie de movimientos telúricos registrados en las últimas semanas en diversas regiones del país. La semana pasada, varios sismos fueron reportados en la Amazonía ecuatoriana, además de otros en la costa de Manabí. Asimismo, desde inicios de septiembre hasta mediados de mes, el IG registró un enjambre sísmico de más de 30 temblores frente a Puerto López.

El Instituto Geofísico continúa monitoreando la actividad sísmica y volcánica en el país, instando a la población a mantener la calma y estar preparada ante posibles movimientos telúricos.