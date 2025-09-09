Ecuador entre nubes y lluvias dispersas: así estará el clima este martes 9 de septiembre

Este martes 9 de septiembre, el clima en Ecuador se caracterizará por una transición entre nubosidad y lluvias aisladas, un escenario que afectará tanto a la Costa como a la Sierra. Las temperaturas variarán desde los 9 grados en la región andina hasta los 30 grados en la Costa, evidenciando un contraste marcado entre el ambiente fresco de ciudades como Quito y Cuenca frente al calor húmedo de Guayaquil y Portoviejo.

Sierra: ambiente fresco y lluvias moderadas

La región Sierra presentará un clima fresco con cielos cubiertos y lluvias dispersas.

Quito tendrá un día nublado. Las temperaturas estarán entre 9 y 19 grados con un 35 % de probabilidad de precipitaciones. Esto incrementará la humedad en la capital.

En Cuenca, el pronóstico indica un día parcialmente nublado. Se esperan temperaturas entre 10 y 19 grados con un 40 % de probabilidad de lluvias. Esto anticipa una jornada variable en la que las lloviznas podrían presentarse en distintos momentos del día.

Costa: nubosidad y posibles lluvias

En la Costa ecuatoriana, las condiciones estarán marcadas por cielos parcialmente nublados y la posibilidad de lluvias aisladas.

En Portoviejo, se prevé una jornada con temperaturas entre 21 y 28 grados, con un 35 % de probabilidad de precipitaciones, principalmente en la tarde.

Mientras en Manta, el día se mantendrá nublado. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 25 grados con un 30 % de probabilidad de lluvias. Estos factores podrían alterar las actividades al aire libre.

En contraste, Guayaquil tendrá un martes nublado pero sin lluvias previstas. Las temperaturas alcanzarán los 30 grados, manteniendo el ambiente húmedo característico de la ciudad.

Radiación solar: precauciones necesarias

Aunque la nubosidad cubrirá gran parte del país, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles moderados a altos durante el mediodía. Se recomienda el uso de protector solar, gorra o sombrero y gafas con filtro UV, especialmente en la Sierra, donde la altitud incrementa la exposición.

Recomendaciones para la jornada

En la Costa , mantenerse prevenidos frente a posibles lluvias, sobre todo en Portoviejo y Manta.

En la Sierra , portar paraguas o impermeable ante las altas probabilidades de lluvias en Quito y Cuenca.

En general, evitar la exposición prolongada al sol en las horas centrales, incluso en días nublados.

Panorama general

En conclusión, este martes 9 de septiembre el clima en Ecuador estará dominado por nubosidad y probabilidades de lluvias aisladas en varias ciudades de la Sierra y la Costa, mientras que Guayaquil se perfila como la única urbe sin precipitaciones previstas. El contraste entre la frescura serrana y el calor húmedo de la Costa seguirá marcando la dinámica climática del país.