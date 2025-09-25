COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Ecuador enfrentará un jueves 25 de septiembre con lluvias dispersas y nubosidad en varias regiones

Este jueves, prepárate para lluvias en la Costa y Sierra de Ecuador. Entérate de los detalles y planifica tus actividades.
Ecuador enfrentará un jueves 25 de septiembre con lluvias dispersas y nubosidad en varias regiones
Ecuador enfrentará un jueves 25 de septiembre con lluvias dispersas y nubosidad en varias regiones
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la...

[email protected]

Este jueves 25 de septiembre, Ecuador presentará un clima marcado por nubosidad y lluvias dispersas, que afectarán tanto a la Costa como a la Sierra. La jornada se caracterizará por alta probabilidad de precipitaciones en varias ciudades, mientras que otras regiones podrán disfrutar de intervalos soleados. La población debe estar atenta a las condiciones locales para planificar actividades al aire libre y desplazamientos urbanos.

Costa: nubosidad y lluvias aisladas

En la Costa, se espera una combinación de nubes y sol en distintas ciudades. Portoviejo registrará temperaturas entre 21 y 30 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia, generando lloviznas dispersas que podrían afectar actividades al aire libre.

Manta tendrá un día mayormente soleado, con temperaturas de 21 a 26 °C y 30 % de probabilidad de precipitaciones, mientras que Guayaquil presentará cielo nublado, temperaturas de 21 a 32 °C y un 55 % de probabilidad de lluvia, especialmente durante la tarde y noche.

Sierra: fresco y lluvioso

En la región andina, la humedad y el frescor predominarán. Quito registrará cielo nublado, temperaturas entre 9 y 19 °C y 45 % de probabilidad de lluvias, mientras que Cuenca experimentará cielos nublados con temperaturas de 10 a 17 °C y 65 % de probabilidad de lluvias, marcando la jornada con lloviznas frecuentes y un ambiente húmedo característico de la Sierra.

Radiación solar: cuidado incluso con nubosidad

A pesar del cielo nublado, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados a altos en algunos intervalos, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Recomendaciones para clima del jueves

  • Portar paraguas o impermeable, sobre todo en la Sierra y en zonas con alta probabilidad de lluvias.

  • Vestir ropa en capas para adaptarse a la frescura de la mañana y la noche.

  • Conducir y caminar con precaución en calles húmedas o resbaladizas.

  • Evitar la exposición prolongada a la radiación UV durante los intervalos de sol.

Panorama general

En resumen, este jueves 25 de septiembre, Ecuador tendrá un día con nubosidad y lluvias dispersas, con temperaturas frescas en la Sierra y cálidas en la Costa. Las lluvias más intensas se esperan en Cuenca, mientras que algunas ciudades costeras podrán disfrutar de intervalos soleados. La variabilidad climática exige atención a los pronósticos locales y precaución al realizar actividades diarias.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sismo de 6,2 grados sorprende a Venezuela y Colombia: así se sintió

El Rey de España dice que “no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado” por la masacre en Gaza

Las ventas en Ecuador registran su nivel más alto de los últimos ocho años, según el Ministerio de Economía y Finanzas

El Fusarium preocupa al sector platanero tras detectarse en Santa Rosa

Atlético Mineiro, de Alan Franco, avanza a semifinales de la Copa Sudamericana con gol de Bernard

