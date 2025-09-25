Ecuador enfrentará un jueves 25 de septiembre con lluvias dispersas y nubosidad en varias regiones

Este jueves 25 de septiembre, Ecuador presentará un clima marcado por nubosidad y lluvias dispersas, que afectarán tanto a la Costa como a la Sierra. La jornada se caracterizará por alta probabilidad de precipitaciones en varias ciudades, mientras que otras regiones podrán disfrutar de intervalos soleados. La población debe estar atenta a las condiciones locales para planificar actividades al aire libre y desplazamientos urbanos.

Costa: nubosidad y lluvias aisladas

En la Costa, se espera una combinación de nubes y sol en distintas ciudades. Portoviejo registrará temperaturas entre 21 y 30 °C, con 40 % de probabilidad de lluvia, generando lloviznas dispersas que podrían afectar actividades al aire libre.

Manta tendrá un día mayormente soleado, con temperaturas de 21 a 26 °C y 30 % de probabilidad de precipitaciones, mientras que Guayaquil presentará cielo nublado, temperaturas de 21 a 32 °C y un 55 % de probabilidad de lluvia, especialmente durante la tarde y noche.

Sierra: fresco y lluvioso

En la región andina, la humedad y el frescor predominarán. Quito registrará cielo nublado, temperaturas entre 9 y 19 °C y 45 % de probabilidad de lluvias, mientras que Cuenca experimentará cielos nublados con temperaturas de 10 a 17 °C y 65 % de probabilidad de lluvias, marcando la jornada con lloviznas frecuentes y un ambiente húmedo característico de la Sierra.

Radiación solar: cuidado incluso con nubosidad

A pesar del cielo nublado, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados a altos en algunos intervalos, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Recomendaciones para clima del jueves

Portar paraguas o impermeable, sobre todo en la Sierra y en zonas con alta probabilidad de lluvias.

Vestir ropa en capas para adaptarse a la frescura de la mañana y la noche.

Conducir y caminar con precaución en calles húmedas o resbaladizas.

Evitar la exposición prolongada a la radiación UV durante los intervalos de sol.

Panorama general

En resumen, este jueves 25 de septiembre, Ecuador tendrá un día con nubosidad y lluvias dispersas, con temperaturas frescas en la Sierra y cálidas en la Costa. Las lluvias más intensas se esperan en Cuenca, mientras que algunas ciudades costeras podrán disfrutar de intervalos soleados. La variabilidad climática exige atención a los pronósticos locales y precaución al realizar actividades diarias.