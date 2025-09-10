COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Servicios

Ecuador con contrastes climáticos este 10 de septiembre: sol en la Costa y lluvias en la Sierra

Descubre el pronóstico del clima para Ecuador. Mientras la Costa disfruta del sol, la Sierra experimentará lluvias.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ecuador con contrastes climáticos este 10 de septiembre: sol en la Costa y lluvias en la Sierra
Quito presentará un día parcialmente soleado, con temperaturas entre 9 y 20 °C.
Ecuador con contrastes climáticos este 10 de septiembre: sol en la Costa y lluvias en la Sierra
Quito presentará un día parcialmente soleado, con temperaturas entre 9 y 20 °C.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El clima de este miércoles 10 de septiembre en Ecuador estará marcado por los contrastes regionales: mientras en la Costa predominarán los cielos soleados y temperaturas elevadas, en la Sierra se esperan lluvias dispersas y un ambiente fresco. Estas diferencias reflejan la diversidad climática del país y llaman a la población a tomar precauciones distintas según el lugar en el que se encuentren.

Sierra: cielos nublados y lluvias moderadas

En la región andina, las condiciones serán más variables y húmedas. Quito presentará un día parcialmente soleado, con temperaturas entre 9 y 20 °C y un 30 % de probabilidad de lluvias, principalmente por la tarde.

En Cuenca, se espera un día nublado, con temperaturas de 10 a 19 °C. Hay un 45 % de probabilidad de precipitaciones, lo que anticipa lloviznas intermitentes y un ambiente fresco a lo largo de la jornada.

Costa: sol y condiciones estables

En la Costa, las condiciones serán en general estables. Sin embargo, habrá algunas diferencias entre ciudades. Manta disfrutará de un día soleado, con temperaturas entre 21 y 29 °C. No hay probabilidad de lluvias, ideal para turismo y actividades al aire libre.

En Portoviejo, se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas de 21 a 30 °C. Hay un 35 % de probabilidad de lluvias, especialmente durante la tarde. Esto podría generar ligeros cambios en la planificación de actividades al aire libre.

Guayaquil tendrá un día soleado, con temperaturas entre 21 y 31 °C. No obstante, hay un 40 % de probabilidad de lluvias, lo que indica la posibilidad de precipitaciones aisladas hacia la tarde y la noche.

Radiación solar: precaución necesaria

A pesar de la nubosidad en varias ciudades, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados a altos. Esto sucederá especialmente en la Costa durante las horas centrales del día. Se recomienda usar protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero para proteger la piel y los ojos.

Recomendaciones para la jornada

  • En la Costa, aprovechar las horas soleadas, pero mantenerse atentos ante lluvias dispersas en Portoviejo y Guayaquil.

  • En la Sierra, portar paraguas o impermeable para mitigar los efectos de las lluvias, y vestirse en capas para adaptarse a la frescura de la mañana y la noche.

  • Mantener precaución al conducir o caminar en calles húmedas o resbaladizas.

Panorama general

En resumen, este miércoles 10 de septiembre el clima en Ecuador presentará sol y estabilidad en la Costa. Mientras que la Sierra registrará nubosidad y lluvias dispersas, con Cuenca destacando por la mayor probabilidad de precipitaciones. La diversidad climática del país requerirá atención de la población a la hora de planificar actividades, tanto al aire libre como en la movilidad urbana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta popular Ecuador: 4 preguntas aprobadas y 7 a la espera del visto bueno de la Corte Constitucional

La desnutrición en Gaza alcanza niveles de hambruna, con miles de niños en peligro inminente

Durán: Arcsa detecta cucarachas en restaurante y ordena clausura temporal

El día en que los osos devoraron el sueño libertario en un pueblo de Estados Unidos

Estas son las 12 bandas ganadoras del Quitofest 2025 en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta popular Ecuador: 4 preguntas aprobadas y 7 a la espera del visto bueno de la Corte Constitucional

La desnutrición en Gaza alcanza niveles de hambruna, con miles de niños en peligro inminente

Durán: Arcsa detecta cucarachas en restaurante y ordena clausura temporal

El día en que los osos devoraron el sueño libertario en un pueblo de Estados Unidos

Estas son las 12 bandas ganadoras del Quitofest 2025 en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta popular Ecuador: 4 preguntas aprobadas y 7 a la espera del visto bueno de la Corte Constitucional

La desnutrición en Gaza alcanza niveles de hambruna, con miles de niños en peligro inminente

Durán: Arcsa detecta cucarachas en restaurante y ordena clausura temporal

El día en que los osos devoraron el sueño libertario en un pueblo de Estados Unidos

Estas son las 12 bandas ganadoras del Quitofest 2025 en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO