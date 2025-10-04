COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Ecuador afrontará un sábado con cielos nublados y lluvias dispersas

Este sábado 4 de octubre, el clima en Ecuador presentará una variabilidad notable entre las regiones. Infórmate aquí.
En la Sierra, el clima también se mantendrá fresco y nublado.
En la Sierra, el clima también se mantendrá fresco y nublado.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

El pronóstico del clima para este sábado 4 de octubre en Ecuador muestra un escenario variado entre regiones. Predominarán los cielos nublados y las probabilidades de lluvias dispersas. Sin embargo, algunas zonas costeras experimentarán jornadas más soleadas.

La jornada se caracterizará por una marcada variabilidad climática entre la Costa y la Sierra. En algunas regiones predominarán los cielos cubiertos, mientras que en otras se alternarán sol y nubes. Esta condición típica de la temporada de transición puede generar lluvias aisladas en diferentes sectores del país. Esto podría afectar tanto la movilidad urbana como las actividades al aire libre. Se recomienda mantenerse informado sobre la evolución del clima a lo largo del día.

Clima en la Costa del país

En la Costa, Portoviejo espera temperaturas entre 21 y 30 grados. El cielo estará nublado con un 50% de probabilidad de lluvias, lo que podría generar precipitaciones durante el día. En Manta, en cambio, el panorama será más estable, con cielos mayormente soleados. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 26 grados y una baja probabilidad de lluvia del 30%.

Guayaquil presentará temperaturas cálidas, entre 20 y 31 grados, con condiciones parcialmente soleadas. Habrá un 35% de probabilidad de lluvias, lo que sugiere inestabilidad en ciertos sectores de la ciudad y sus alrededores.

La Sierra con probabilidades de lluvia

En la Sierra, el clima también se mantendrá fresco y nublado. Quito registrará temperaturas que oscilarán entre 9 y 19 grados. Habrá cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia del 35%. Cuenca, por su parte, tendrá temperaturas entre 8 y 20 grados. Se espera cielo nublado y un 30% de probabilidad de lluvias, condiciones propias de esta época del año en la región austral.

Radiación solar

Pese a la nubosidad, la radiación UV en el país se mantendrá en niveles moderados a altos, especialmente durante las horas centrales del día. Por lo tanto, se recomienda el uso de protector solar, gafas y sombreros al exponerse al aire libre.

Recomendaciones

  • Llevar paraguas o impermeable en ciudades con alta probabilidad de lluvias, como Portoviejo y Guayaquil.

  • Usar protector solar en todas las regiones, incluso bajo cielos nublados.

  • Mantenerse hidratado en las zonas de la Costa donde se prevé calor y sol.

  • Prever ropa abrigada ligera para las ciudades de la Sierra, donde el clima será fresco.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Donald Trump en una moneda de dólar? El Tesoro de EE. UU. revela los primeros diseños

Zootopia 2: nueva aventura animal llega pronto a salas de cine ¿Cuándo se estrena en Ecuador?

Revolución Ciudadana (RC) apela denegación de acceso a información del Ministerio de Salud

Paro nacional: 260 acciones de protesta en 12 días, reporta Geografía Crítica

Asesinan a influencer Jhosue Morante: la víctima número 400 de muertes violentas en Manta en 2025

