Daniel Noboa propone reducir más de la mitad de la Asamblea en la consulta popular de noviembre. Así se plantearía la cuarta pregunta

El presidente Daniel Noboa presentó al Consejo Nacional Electoral (CNE) una nueva propuesta de enmienda constitucional. Con ella, pretende disminuir el número de legisladores en Ecuador. El planteamiento del Ejecutivo busca optimizar la estructura legislativa y garantizar una representación proporcional al número de habitantes. Con el cambio, la Asamblea pasaría de 151 a 73 legisladores Esto implicaría una reducción de más del 50% de los actuales curules.

La iniciativa se sumará a las tres preguntas ya aprobadas para la consulta popular del 16 de noviembre, que combinará temas de referéndum y plebiscito.

Cómo quedaría la distribución de escaños en la Asamblea

Actualmente, la ley establece la elección de 15 asambleístas nacionales y 130 provinciales. Se eligen dos fijos y uno adicional por cada 200.000 habitantes. También se eligen 6 representantes del exterior.

Con la modificación propuesta por Noboa, la nueva distribución sería la siguiente:

10 legisladores nacionales.

57 provinciales, uno fijo por provincia y uno adicional por cada 400.000 habitantes.

6 del exterior.

Esto implicaría una drástica reducción en la representación de varias provincias:

Guayas pasaría de 24 a 11 asambleístas.

Pichincha, de 15 a 7.

Manabí, de 10 a 4.

Azuay y Los Ríos, de 6 a 3 cada una.

Mientras tanto, territorios como Santa Elena, Cañar, Bolívar, Sucumbíos, Morona Santiago, Orellana, Carchi, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe y Galápagos conservarían solo un representante.

El argumento del Gobierno: igualdad del voto

El documento remitido por el Ejecutivo sostiene que el sistema actual “distorsiona la representatividad de la Asamblea Nacional” y “vulnera el principio de igualdad del voto”. Según el análisis oficial, el voto de un ecuatoriano puede llegar a valer hasta 15,4 veces más en una provincia que en otra, dependiendo del número de habitantes y curules asignados.

El Gobierno sostiene que, con la reforma, se busca corregir esa desigualdad, de modo que cada voto tenga el mismo valor en todo el territorio nacional.

La pregunta que se someterá al voto

El texto oficial que se presentará en las papeletas del 16 de noviembre dice: “¿Está usted de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se los elija de acuerdo con los siguientes criterios: diez asambleístas nacionales, un asambleísta elegido por cada provincia y un asambleísta provincial adicional por cada 400.000 habitantes de acuerdo con el último censo nacional?”

El Consejo Nacional Electoral deberá ahora evaluar la viabilidad técnica de la propuesta. Además, establecerá el cronograma de la consulta, que será la segunda impulsada por el actual Gobierno.