Cuenca tendrá un sábado 27 de septiembre fresco, nublado y con lluvias aisladas

Cuenca vivirá un día caracterizado por nubosidad y un ambiente fresco, propio de la temporada en la Sierra sur del país. La capital azuaya registrará temperaturas entre 8 y 19 °C y 25 % de probabilidad de lluvias aisladas, especialmente en horas de la tarde y noche. Estas condiciones podrían afectar la movilidad y actividades al aire libre, por lo que se recomienda tomar precauciones.

El cielo nublado mantendrá la sensación térmica fresca, con momentos de humedad durante la mañana y posibilidad de lloviznas intermitentes en distintos sectores de la ciudad. Aunque la probabilidad de lluvia es moderada, los habitantes deben considerar paraguas o impermeables al planificar desplazamientos, especialmente si se prevén actividades al aire libre.

Contexto regional del clima

Mientras Cuenca se prepara para un sábado con nubosidad y lloviznas, las ciudades de la Costa como Portoviejo (19 a 29 °C), Manta (21 a 25 °C) y Guayaquil (21 a 31 °C) disfrutarán de cielos soleados y sin probabilidad de lluvia, condiciones opuestas al clima de la Sierra.

En Quito, el panorama será similar al de Cuenca, con cielo nublado, temperaturas entre 7 y 20 °C y 40 % de probabilidad de lluvias.

Radiación solar

A pesar de la nubosidad, los niveles de radiación UV en Cuenca se mantendrán en rangos moderados, por lo que se recomienda usar protector solar, especialmente durante las horas del mediodía.

Recomendaciones para la jornada

Llevar paraguas o impermeable ante posibles lluvias aisladas.

Vestir ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Planificar actividades al aire libre tomando en cuenta la posibilidad de lloviznas.

Protegerse del sol en caso de que haya momentos de cielo parcialmente despejado.

Panorama general

En síntesis, Cuenca tendrá un sábado fresco, nublado y con lluvias ocasionales, mientras que la Costa disfrutará de cielos soleados y temperaturas cálidas. Esta variabilidad climática refleja las diferencias propias entre las regiones del Ecuador.