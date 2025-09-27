COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Servicios

Cuenca tendrá un sábado 27 de septiembre fresco, nublado y con lluvias aisladas

Conoce las condiciones del clima en Cuenca: nubosidad, frescura y probabilidad de lluvias en la tarde y noche.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
cuenca-tendra-un-sabado-27-de-septiembre-fresco-nublado-y-con-lluvias-aisladas
La capital azuaya registrará temperaturas entre 8 y 19 °C.
cuenca-tendra-un-sabado-27-de-septiembre-fresco-nublado-y-con-lluvias-aisladas
La capital azuaya registrará temperaturas entre 8 y 19 °C.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Cuenca vivirá un día caracterizado por nubosidad y un ambiente fresco, propio de la temporada en la Sierra sur del país. La capital azuaya registrará temperaturas entre 8 y 19 °C y 25 % de probabilidad de lluvias aisladas, especialmente en horas de la tarde y noche. Estas condiciones podrían afectar la movilidad y actividades al aire libre, por lo que se recomienda tomar precauciones.

El cielo nublado mantendrá la sensación térmica fresca, con momentos de humedad durante la mañana y posibilidad de lloviznas intermitentes en distintos sectores de la ciudad. Aunque la probabilidad de lluvia es moderada, los habitantes deben considerar paraguas o impermeables al planificar desplazamientos, especialmente si se prevén actividades al aire libre.

Contexto regional del clima

Mientras Cuenca se prepara para un sábado con nubosidad y lloviznas, las ciudades de la Costa como Portoviejo (19 a 29 °C), Manta (21 a 25 °C) y Guayaquil (21 a 31 °C) disfrutarán de cielos soleados y sin probabilidad de lluvia, condiciones opuestas al clima de la Sierra.

En Quito, el panorama será similar al de Cuenca, con cielo nublado, temperaturas entre 7 y 20 °C y 40 % de probabilidad de lluvias.

Radiación solar

A pesar de la nubosidad, los niveles de radiación UV en Cuenca se mantendrán en rangos moderados, por lo que se recomienda usar protector solar, especialmente durante las horas del mediodía.

Recomendaciones para la jornada

  • Llevar paraguas o impermeable ante posibles lluvias aisladas.

  • Vestir ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

  • Planificar actividades al aire libre tomando en cuenta la posibilidad de lloviznas.

  • Protegerse del sol en caso de que haya momentos de cielo parcialmente despejado.

Panorama general

En síntesis, Cuenca tendrá un sábado fresco, nublado y con lluvias ocasionales, mientras que la Costa disfrutará de cielos soleados y temperaturas cálidas. Esta variabilidad climática refleja las diferencias propias entre las regiones del Ecuador.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ousmane Dembélé superó Lamine Yamal por 321 puntos en la elección del Balón de Oro

Noboa anuncia mejoras hospitalarias, descarta reelección indefinida y ofrece no subir la edad de jubilación ni aportes del IESS

Policía Nacional frustra secuestro y aprehende a tres sospechosos en Esmeraldas

El SRI advierte que más de mil sociedades usaron gastos deducibles que no correspondían a su clase de negocio

Cayó alias “Siete”: así fue la captura del tercer más buscado de Esmeraldas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ousmane Dembélé superó Lamine Yamal por 321 puntos en la elección del Balón de Oro

Noboa anuncia mejoras hospitalarias, descarta reelección indefinida y ofrece no subir la edad de jubilación ni aportes del IESS

Policía Nacional frustra secuestro y aprehende a tres sospechosos en Esmeraldas

El SRI advierte que más de mil sociedades usaron gastos deducibles que no correspondían a su clase de negocio

Cayó alias “Siete”: así fue la captura del tercer más buscado de Esmeraldas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ousmane Dembélé superó Lamine Yamal por 321 puntos en la elección del Balón de Oro

Noboa anuncia mejoras hospitalarias, descarta reelección indefinida y ofrece no subir la edad de jubilación ni aportes del IESS

Policía Nacional frustra secuestro y aprehende a tres sospechosos en Esmeraldas

El SRI advierte que más de mil sociedades usaron gastos deducibles que no correspondían a su clase de negocio

Cayó alias “Siete”: así fue la captura del tercer más buscado de Esmeraldas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO