Cuenca iniciará el mes con clima nublado y con lluvias aisladas

Este miércoles 1 de octubre, Cuenca vivirá un día caracterizado por nubosidad persistente y lluvias aisladas, típicas de la temporada en la Sierra sur del país. Las temperaturas se mantendrán entre 9 y 19 °C, con un ambiente fresco especialmente durante la mañana y noche, y sensación térmica moderada al mediodía.

La probabilidad de lluvias en Cuenca alcanza el 40 %, concentrándose principalmente en horas de la tarde, aunque podrían presentarse lloviznas intermitentes durante la mañana. Estas condiciones podrían afectar el tránsito urbano y la realización de actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

Radiación solar: aún con nubosidad

A pesar del cielo nublado, los niveles de radiación ultravioleta (UV) se mantendrán en rango moderado, lo que significa que la exposición prolongada al sol puede generar efectos sobre la piel y los ojos. Por ello, se recomienda el uso de protector solar, gafas de sol y gorra o sombrero, especialmente durante las horas cercanas al mediodía.

Recomendaciones para los habitantes de Cuenca

Llevar paraguas o impermeable , ya que las lluvias pueden aparecer de forma aislada.

Vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura entre la mañana fría y el mediodía más cálido.

Planificar traslados con tiempo, pues la nubosidad y las lloviznas podrían generar humedad en las vías.

Evitar exposición prolongada al sol, aunque el cielo esté cubierto.

Clima en otras ciudades

En la Costa ecuatoriana, el clima será mayormente cálido, con cielos parcialmente despejados en algunas ciudades. Portoviejo tendrá temperaturas entre 20 y 30 °C y 40 % de probabilidad de lluvias, especialmente por la tarde, lo que puede generar lloviznas ocasionales.

Manta disfrutará de sol intermitente, con temperaturas de 21 a 26 °C y 30 % de probabilidad de precipitaciones, ofreciendo un día relativamente estable. En Guayaquil, aunque el sol aparecerá parcialmente, existe un 50 % de probabilidad de lluvia, especialmente durante la tarde, por lo que se recomienda precaución en la movilidad urbana.

En la Sierra, se espera un día fresco y húmedo. Quito presentará cielo nublado, con temperaturas entre 9 y 19 °C y 40 % de probabilidad de lluvias, especialmente durante las horas vespertinas.