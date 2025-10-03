COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Cuenca espera un viernes frío y con lluvias intermitentes

Descubre las lluvias esperadas en Cuenca para este viernes. Una jornada fresca con un 40% de probabilidad de lloviznas.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Este viernes 3 de octubre, Cuenca amanecerá bajo un cielo nublado y un ambiente fresco, con temperaturas previstas entre los 9 y 19 grados Celsius. La probabilidad de lluvia alcanza el 40%, lo que indica que durante la jornada podrían registrarse lloviznas intermitentes que interrumpan las actividades al aire libre.

El clima fresco y húmedo será el protagonista en la capital azuaya, una condición que coincide con la época en la que la nubosidad se intensifica en la Sierra. Para los cuencanos, esto significa un día ideal para planes bajo techo, aunque será importante mantenerse prevenidos con abrigo ligero y paraguas en caso de precipitaciones repentinas.

Panorama nacional

En la región Costa, el clima muestra contrastes. Portoviejo tendrá una jornada con temperaturas que van de 20 a 29 grados, cielo nublado y un 60% de probabilidad de lluvias. En Manta, se prevé un ambiente más estable, con máximas de 25 grados y una probabilidad de lluvia del 45%.

Guayaquil, en cambio, se perfila como una de las ciudades con mayores probabilidades de precipitaciones: los termómetros marcarán entre 21 y 29 grados, con un 65% de probabilidad de lluvias.

En la Sierra, Quito también vivirá una jornada nublada y húmeda, con temperaturas entre los 8 y 18 grados y una probabilidad de lluvias del 45%, condiciones muy similares a las previstas en Cuenca.

Radiación solar

Aunque jornada estará mayormente cubierta de nubes, la radiación solar en la Sierra puede alcanzar niveles moderados a altos en las horas de mayor claridad, por lo que se recomienda no descuidar el uso de protector solar. La nubosidad no elimina el riesgo de exposición a rayos UV.

Recomendaciones para Cuenca

  • Usar ropa abrigada y cómoda, especialmente en las primeras horas del día.

  • Llevar paraguas o impermeable por la posibilidad de lluvias intermitentes.

  • Aplicar protector solar, incluso si el cielo se mantiene nublado.

  • Planificar traslados con anticipación, ya que las lluvias pueden afectar la movilidad.

  • Mantenerse hidratado y aprovechar las pausas de sol para actividades al aire libre.

