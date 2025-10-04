Cuenca espera un sábado nublado, fresco y con probabilidades de lluvia

Este sábado 4 de octubre, Cuenca se mantendrá bajo un cielo nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 20 °C. La probabilidad de lluvias alcanza el 30%, lo que indica que podrían presentarse lloviznas intermitentes durante la jornada, principalmente en horas de la tarde. El clima en Cuenca puede ser variable, por lo que es mejor estar preparado para cambios inesperados.

El ambiente fresco típico de la Sierra sur se combinará con la humedad ocasionada por la nubosidad, por lo que los habitantes deberán prever ropa adecuada y elementos de protección frente a posibles lluvias. Aunque el cielo se mantenga cubierto, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles moderados, por lo que se aconseja el uso de protector solar, gafas de sol y gorra o sombrero durante las horas de mayor claridad. Este tipo de clima puede requerir precauciones adicionales.

Panorama general

En la Costa, Portoviejo espera temperaturas entre 21 y 30 grados. El cielo estará nublado con un 50% de probabilidad de lluvias, lo que podría generar precipitaciones durante el día. En Manta, en cambio, el panorama será más estable, con cielos mayormente soleados. En esa región, el clima es generalmente más templado. Las temperaturas oscilarán entre 22 y 26 grados y una baja probabilidad de lluvia del 30%.

Guayaquil presentará temperaturas cálidas, entre 20 y 31 grados, con condiciones parcialmente soleadas. El clima en Guayaquil puede cambiar rápidamente, por lo que habrá un 35% de probabilidad de lluvias, lo que sugiere inestabilidad en ciertos sectores de la ciudad y sus alrededores.

En la Sierra, el clima también se mantendrá fresco y nublado. Quito registrará temperaturas que oscilarán entre 9 y 19 grados. Habrá cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia del 35%. Cuenca, por su parte, tendrá temperaturas entre 8 y 20 grados. Se espera cielo nublado y un 30% de probabilidad de lluvias, condiciones propias de esta época del año en la región austral.

Recomendaciones para el clima del sábado