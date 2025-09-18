COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Cuenca enfrentará un jueves 18 de septiembre con cielos nublados y lluvias dispersas a lo largo del día

La capital azuaya tendrá un día fresco y húmedo, con nubosidad constante y hasta un 40 % de probabilidad de lluvias.
Cuenca enfrentará un jueves 18 de septiembre con cielos nublados y lluvias dispersas a lo largo del día
Cuenca vivirá un día fresco, nublado y con lluvias dispersas.
Cuenca enfrentará un jueves 18 de septiembre con cielos nublados y lluvias dispersas a lo largo del día
Cuenca vivirá un día fresco, nublado y con lluvias dispersas.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Este jueves 18 de septiembre, Cuenca vivirá un día fresco, nublado y con lluvias dispersas, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 20 °C. La nubosidad persistirá durante gran parte de la jornada, manteniendo un ambiente húmedo característico de la región andina en esta época del año. Se recomienda a los ciudadanos portar paraguas o impermeable y vestirse en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura entre la mañana, tarde y noche.

Durante la mañana, la ciudad registrará temperaturas cercanas a los 8 °C, que irán en aumento hasta alcanzar los 20 °C hacia el mediodía y primeras horas de la tarde. Se esperan lluvias dispersas y lloviznas intermitentes, especialmente por la tarde y noche, que podrían afectar actividades al aire libre, paseos por parques o recorridos por el centro histórico. La constante nubosidad mantendrá la humedad elevada y generará sensación de fresco durante gran parte del día.

Radiación solar y precauciones

Aunque el cielo esté nublado, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados, especialmente durante los intervalos de sol entre nubes. Se recomienda el uso de protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero si se realizan actividades al aire libre durante las horas centrales del día.

Clima en otras ciudades del país

En otras regiones del país, el clima presentará contrastes interesantes:

  • Portoviejo: parcialmente nublado, 21 a 29 °C y 50 % de probabilidad de lluvias, con lloviznas intermitentes.

  • Manta: nublado, 21 a 28 °C y 40 % de probabilidad de precipitaciones, con alta humedad durante la jornada.

  • Guayaquil: nublado, 22 a 31 °C y 45 % de probabilidad de lluvias, especialmente en la tarde, aunque con intervalos soleados.

  • Quito: nublado, 9 a 18 °C y 55 % de probabilidad de lluvias, con ambiente fresco y húmedo similar al de Cuenca.

Recomendaciones para la jornada

  • Mantener paraguas o impermeable a mano ante las lluvias dispersas.

  • Vestir ropa en capas para adaptarse a los cambios de temperatura, especialmente en la mañana y noche.

  • Evitar la exposición prolongada a la radiación UV durante las horas centrales del día, aunque haya nubosidad.

  • Conducir y caminar con precaución en calles húmedas o resbaladizas.

  • Planificar actividades al aire libre considerando las lluvias intermitentes y la humedad elevada.

Panorama general

En resumen, Cuenca vivirá un jueves 18 de septiembre nublado, fresco y con lluvias dispersas, reflejando las condiciones típicas de la Sierra ecuatoriana en esta época del año. Mientras tanto, la Costa alternará entre nubosidad y lloviznas en distintas ciudades, con temperaturas más cálidas. La variabilidad climática del país hace necesario que los ciudadanos se mantengan informados y tomen precauciones según su ubicación, protegiéndose de la lluvia y adaptándose a la humedad y al fresco ambiente andino.

