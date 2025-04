Así llega el país en estas elecciones ¿Cuántas segundas vueltas ha tenido Ecuador?

Los ecuatorianos irán hoy a la urnas en una nueva segunda vuelta electoral, que enfrenta a Daniel Noboa y Luisa González. Las primeras elecciones en segunda vuelta se dieron en 1979, tras el retorno de la democracia.

Desde ese año, Ecuador ha realizado 12 procesos electorales de segunda vuelta para elegir presidente, incluyendo las elecciones de este 13 de abril de 2025. Este sistema se activa cuando ningún candidato logra más del 50 % de los votos válidos o el 40 % con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo lugar en la primera vuelta, conforme al artículo 143 de la Constitución de 2008.

En las 11 segundas vueltas previas, seis favorecieron al candidato que lideró la primera vuelta (1979, 1984, 1988, 1992, 1998, 2002), mientras cinco revirtieron el primer resultado (1996, 2006, 2017, 2021, 2023).

Pobreza, desempleo e inseguridad marcan este proceso electoral

Ecuador llega a este balotaje en un contexto de alta inseguridad. Las cifras oficiales revelan que, de enero a marzo de este año, se han registrado 2.414 muertes violentas. El promedio diario es de aproximadamente 26,82 muertes por día, superando las cifras del 2024 en un 63%. En el mismo periodo del año pasado, se contabilizaron 1.484 muertes violentas.

En el contexto del desempleo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) reportó, en febrero pasado, una tasa de desempleo de 3,5%. La cifra equivale a unas 298.711 personas sin trabajo en Ecuador. Sin embargo, la informalidad afecta a más del 63% de los ocupados, es decir, más de 5,2 millones de trabajadores están en el subempleo, empleo no remunerado, otro empleo no pleno, o tienen un empleo no clasificado. En zonas rurales, la informalidad supera el 78%, según el INEC.

Esto, refleja la pobreza de las familias ecuatorianas. Hasta diciembre del 2024, el 28% de la población vivía bajo esta condición, con ingresos menores a $91,43 mensuales por persona. La pobreza extrema alcanzó al 12,7%, es decir, unas 1,9 millones de personas viven con menos de $51,53 al mes. En áreas rurales, la pobreza extrema llegó al 27%, según el último informe del INEC.

Impulsar el empleo y mejorar la seguridad, están dentro de las propuestas de campaña de los dos candidatos que se enfrentan en estas elecciones.

Manabí es la tercera provincia con más electores

En las elecciones del 9 de febrero, el porcentaje de ausentismo en Manabí fue del 13,5 %. El politólogo Wilmer Suárez, recalca que Manabí es la tercera provincia con el mayor número de electores (1’302.267) y tiene un fuerte peso electoral, pero considera que no se modificarán los resultados que hubo en la primera vuelta. “Me atrevo a decir que las dos candidaturas no hicieron lo suficiente para que incida en la opinión de los indecisos”, menciona.

En las elecciones de la primera vuelta, en Manabí, Luisa González obtuvo el 63,17 % de los votos, mientras que Daniel Noboa tuvo el respaldo del 30,17 % de los votantes.

Suárez recalca que los resultados a nivel nacional podrían ser ajustados. En las elecciones pasadas, Noboa obtuvo el 44,17 % de los votos, mientras que González logró el 44 %. “Estamos en un escenario de hiperpolarización política, donde es muy probable que se repitan los resultados electorales de la primera vuelta, con pequeñas variaciones”, precisa.

Para el politólogo, una de las cosas que se debe considerar es el tema post electoral. “Más allá de quien gane, hay que hacer el esfuerzo para que haya un encuentro entre el correísmo y el anticorreísmo, porque son los que están poniendo la agenda política del debate. Es momento de que se creen condiciones para que estas partes dialoguen y finalmente construyamos un proyecto de país”, recalca.