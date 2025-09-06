Convención nacional de ADN designa dirigentes provinciales en todo el país

El movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) celebró su convención nacional el 6 de septiembre de 2025 en el Coliseo Voltaire Paladines Polo, Guayaquil, con miles de simpatizantes.

El Tribunal Electoral oficializó a Daniel Noboa como presidente del movimiento, consolidando su liderazgo para los próximos dos años. La convención marcó la designación de una directiva nacional y directores provinciales para fortalecer la organización de cara a las elecciones seccionales de 2027. María José Pinto fue nombrada directora de ADN en Pichincha, liderando la expansión en esta provincia clave.

La directiva nacional incluye a Michelle Sensi, director del CIES, como vicepresidente, y a Mishel Mancheno, asambleísta, como secretaria nacional del movimiento. Otros funcionarios, como la ministra Zaida Rovira y José Julio Neira, integran la estructura, asegurando una coordinación sólida con el Gobierno. La convención reunió a militantes de diversas provincias, destacando el compromiso de ADN con su organización territorial.

Gobernadora de Manabí fue nombrada como directora provincial

ADN designó directores en Morona Santiago, con Sixto Vinicio Cóndor García, y en Orellana, con Adrián Ovidio Vallejo Barrera, para fortalecer su presencia.

En Manabí, la gobernadora Aurora Valle Alcívar liderará los esfuerzos del movimiento, mientras que Paola Jaramillo Zurita fue nombrada en Guayas.

Valle agradeció la confianza del presidente Noboa y reafirmó su compromiso con el trabajo territorial. “Hoy asumimos este reto con responsabilidad. ADN no es solo un movimiento político, es un proyecto de transformación para el Ecuador y Manabí será parte de ese cambio”, expresó ante los miles de simpatizantes que llegaron al escenario deportivo.

Estas designaciones reflejan el objetivo de ADN de consolidar una red organizativa en todo el territorio ecuatoriano. La convención sirvió como plataforma para alinear a los militantes en esta nueva estructura.

En provincias como Pastaza, con Sonia Isabel Becerra Arévalo, y Sucumbíos, con Carlos Steve Villacrés Salazar, ADN busca fortalecer su base de apoyo. La directiva también incluye representantes en Europa, América Latina, y Estados Unidos, como Daniel Máximo Sigua Guartazaca y Andrea Marieta Ordóñez Gallegos. Esta expansión territorial apunta a conectar a los militantes en el exterior con los objetivos del movimiento.

Noboa rechaza dialogar con la “vieja política”

En la convención, Noboa afirmó que ADN es la “primera fuerza política nacional” gracias al respaldo ciudadano. Además, rechazó dialogar con la “vieja política”, enfocándose en consolidar una estructura organizativa sólida para las elecciones de 2027.

“Es tiempo de consolidar un liderazgo que trabaje con hechos y resultados y ellos representan ese compromiso con sus provincias”, destacó Noboa, tras entregar las credenciales a las nuevas autoridades del movimiento.

Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, participó en el evento, apoyando la nueva estructura organizativa de ADN para enfrentar los retos políticos.

En su intervención, Olsen pidió a la Corte Constitucional actuar con sensibilidad al analizar la consulta popular convocada para el mes de noviembre. Señaló que el país vive una coyuntura social, económica y de seguridad que debe ser considerada en este proceso.