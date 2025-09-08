COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Servicios

Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

El IESS habilitó canales web y WhatsApp para que los afiliados presenten quejas y denuncias sobre atención hospitalaria y posibles irregularidades.
3 minutos de lectura
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) puso en funcionamiento dos canales de atención para recibir quejas y denuncias de afiliados en sus hospitales.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) puso en funcionamiento dos canales de atención para recibir quejas y denuncias de afiliados en sus hospitales.

El lunes 8 de septiembre de 2025, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) puso en funcionamiento dos canales de atención para recibir quejas y denuncias de afiliados en sus hospitales, ante problemas como falta de medicinas, demoras en citas y presuntos actos de corrupción, asegurando seguimiento oportuno y confidencial.

Canales de atención activos

El IESS informó que los afiliados pueden realizar reclamos a través de:

Ambos canales funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, con un sistema automatizado mediante chatbots que guía a los usuarios en el registro de quejas o denuncias.

Los afiliados pueden reportar desabastecimiento de medicinas e insumos médicos, coimas, venta de cargos públicos, tráfico de influencias, venta de medicamentos que deberían ser gratuitos y cobros indebidos o facturación fraudulenta.

Paso a paso para presentar una queja o denuncia

  1. Ingresar a la página web o enviar mensaje por WhatsApp.

  2. Confirmar la aceptación del uso de datos personales.

  3. Ingresar el número de cédula del afiliado.

  4. Completar los datos personales solicitados: número de contacto, dirección y correo electrónico.

  5. Describir de manera clara y detallada la queja o denuncia.

  6. Adjuntar documentos si se dispone de ellos.

  7. El sistema genera un número de caso y envía notificación al correo registrado.

  8. El ChatBot muestra un resumen con el número de caso para seguimiento.

El IESS asegura que el proceso es seguro y confidencial, y que los datos personales son necesarios para garantizar el seguimiento correcto de cada caso.

Qué se puede denunciar: quejas sobre el servicio hospitalario:

  • Mal servicio o trato inadecuado del personal

  • Instalaciones en mal estado, limpieza y mantenimiento insuficientes

  • Largos tiempos de espera para atención o agendamiento de citas

  • Falta de capacidad instalada para atender la demanda de pacientes

  • Dificultades en la entrega de turnos para consultas o procedimientos

Denuncias de presuntos actos de corrupción:

  • Robo o sustracción de medicamentos e insumos médicos

  • Solicitud de dinero a cambio de agilizar trámites o prestaciones (coimas)

  • Venta de cargos públicos o tráfico de influencias

  • Venta de medicamentos que deberían ser gratuitos

  • Facturación fraudulenta o cobros indebidos

El sistema busca fortalecer la transparencia en los hospitales del IESS y ofrecer una vía directa y confiable para que los ciudadanos presenten sus reclamos.

