Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

El lunes 8 de septiembre de 2025, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) puso en funcionamiento dos canales de atención para recibir quejas y denuncias de afiliados en sus hospitales, ante problemas como falta de medicinas, demoras en citas y presuntos actos de corrupción, asegurando seguimiento oportuno y confidencial.

Canales de atención activos

El IESS informó que los afiliados pueden realizar reclamos a través de:

Página web: denuncias.iess.gob.ec

WhatsApp: 0962532338

Ambos canales funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, con un sistema automatizado mediante chatbots que guía a los usuarios en el registro de quejas o denuncias.

Los afiliados pueden reportar desabastecimiento de medicinas e insumos médicos, coimas, venta de cargos públicos, tráfico de influencias, venta de medicamentos que deberían ser gratuitos y cobros indebidos o facturación fraudulenta.

Paso a paso para presentar una queja o denuncia

Ingresar a la página web o enviar mensaje por WhatsApp. Confirmar la aceptación del uso de datos personales. Ingresar el número de cédula del afiliado. Completar los datos personales solicitados: número de contacto, dirección y correo electrónico. Describir de manera clara y detallada la queja o denuncia. Adjuntar documentos si se dispone de ellos. El sistema genera un número de caso y envía notificación al correo registrado. El ChatBot muestra un resumen con el número de caso para seguimiento.

El IESS asegura que el proceso es seguro y confidencial, y que los datos personales son necesarios para garantizar el seguimiento correcto de cada caso.

Qué se puede denunciar: quejas sobre el servicio hospitalario:

Mal servicio o trato inadecuado del personal

Instalaciones en mal estado, limpieza y mantenimiento insuficientes

Largos tiempos de espera para atención o agendamiento de citas

Falta de capacidad instalada para atender la demanda de pacientes

Dificultades en la entrega de turnos para consultas o procedimientos

Denuncias de presuntos actos de corrupción:

Robo o sustracción de medicamentos e insumos médicos

Solicitud de dinero a cambio de agilizar trámites o prestaciones (coimas)

Venta de cargos públicos o tráfico de influencias

Venta de medicamentos que deberían ser gratuitos

Facturación fraudulenta o cobros indebidos

El sistema busca fortalecer la transparencia en los hospitales del IESS y ofrecer una vía directa y confiable para que los ciudadanos presenten sus reclamos.