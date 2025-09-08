Conozca paso a paso el procedimiento para reportar mal servicio y presuntos actos irregulares en el IESS

El lunes 8 de septiembre de 2025, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) puso en funcionamiento dos canales de atención para recibir quejas y denuncias de afiliados en sus hospitales, ante problemas como falta de medicinas, demoras en citas y presuntos actos de corrupción, asegurando seguimiento oportuno y confidencial.
Canales de atención activos
El IESS informó que los afiliados pueden realizar reclamos a través de:
-
Página web: denuncias.iess.gob.ec
-
WhatsApp: 0962532338
Ambos canales funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, con un sistema automatizado mediante chatbots que guía a los usuarios en el registro de quejas o denuncias.
Los afiliados pueden reportar desabastecimiento de medicinas e insumos médicos, coimas, venta de cargos públicos, tráfico de influencias, venta de medicamentos que deberían ser gratuitos y cobros indebidos o facturación fraudulenta.
Paso a paso para presentar una queja o denuncia
-
Ingresar a la página web o enviar mensaje por WhatsApp.
-
Confirmar la aceptación del uso de datos personales.
-
Ingresar el número de cédula del afiliado.
-
Completar los datos personales solicitados: número de contacto, dirección y correo electrónico.
-
Describir de manera clara y detallada la queja o denuncia.
-
Adjuntar documentos si se dispone de ellos.
-
El sistema genera un número de caso y envía notificación al correo registrado.
-
El ChatBot muestra un resumen con el número de caso para seguimiento.
El IESS asegura que el proceso es seguro y confidencial, y que los datos personales son necesarios para garantizar el seguimiento correcto de cada caso.
Qué se puede denunciar: quejas sobre el servicio hospitalario:
-
Mal servicio o trato inadecuado del personal
-
Instalaciones en mal estado, limpieza y mantenimiento insuficientes
-
Largos tiempos de espera para atención o agendamiento de citas
-
Falta de capacidad instalada para atender la demanda de pacientes
-
Dificultades en la entrega de turnos para consultas o procedimientos
Denuncias de presuntos actos de corrupción:
-
Robo o sustracción de medicamentos e insumos médicos
-
Solicitud de dinero a cambio de agilizar trámites o prestaciones (coimas)
-
Venta de cargos públicos o tráfico de influencias
-
Venta de medicamentos que deberían ser gratuitos
-
Facturación fraudulenta o cobros indebidos
El sistema busca fortalecer la transparencia en los hospitales del IESS y ofrecer una vía directa y confiable para que los ciudadanos presenten sus reclamos.