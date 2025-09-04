COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Gobierno

CNE inicia pago a miembros de Juntas Receptoras del Voto por elecciones 2025

El Consejo Nacional Electoral habilitó el pago para los ciudadanos que integraron las Juntas Receptoras del Voto en las elecciones generales de 2025.
Miembros de mesas electorales ya pueden cobrar su compensación por participación en comicios
Gabriela Mantuano

Gabriela Mantuano

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció este 3 de septiembre de 2025 el inicio del proceso de pago de compensaciones económicas a los ciudadanos que actuaron como Miembros de las Juntas Receptoras del Voto (MJRV) durante la primera y segunda vuelta de las Elecciones Generales 2025. Los pagos estarán disponibles hasta el 2 de febrero de 2026 y se podrán cobrar en ventanillas del Banco del Pacífico y BanEcuador.

Proceso habilitado desde este miércoles

Según el CNE, el objetivo de este pago es reconocer el compromiso cívico de los ciudadanos que colaboraron con la organización y ejecución del proceso electoral. El retiro del incentivo económico podrá realizarse presentando la cédula de identidad del MJRV en cualquiera de las agencias de las entidades bancarias autorizadas.

“Esta compensación es un reconocimiento al arduo trabajo de quienes garantizan la transparencia de nuestras elecciones”, señaló un vocero oficial del CNE.

La medida se aplicará a quienes cumplieron su deber como miembros principales o suplentes de mesa durante de las dos jornadas electorales realizadas este año.

Requisitos para el cobro

Para acceder a la compensación económica, los MJRV deberán:

  • Presentarse en una agencia del Banco del Pacífico o BanEcuador
  • Llevar su cédula de identidad original
  • Verificar que su nombre conste en la lista de beneficiarios publicada por el CNE

Los ciudadanos podrán consultar si tienen derecho al cobro a través del portal web oficial del CNE (www.cne.gob.ec), ingresando su número de cédula.

El monto de la compensación corresponde a un valor definido por resolución del organismo electoral, destinado a cubrir los gastos y el tiempo invertido por los MJRV durante las jornadas electorales.

Reconocimiento al compromiso ciudadano

El CNE ha reiterado que el trabajo de los MJRV es fundamental para la garantía de procesos democráticos transparentes y eficientes. La participación de estos ciudadanos fue clave en la instalación, funcionamiento y cierre de las mesas de votación, así como en el recuento de votos y el llenado de actas.

En ambas vueltas de las Elecciones Generales 2025, miles de ciudadanos fueron convocados mediante sorteo para ejercer esta responsabilidad. El cumplimiento oportuno y responsable de este deber es considerado por el CNE como una expresión del compromiso democrático de la ciudadanía.

Este incentivo económico busca fomentar la confianza en el sistema electoral y fortalecer el espíritu participativo en futuros procesos comiciales.

Eficiencia del proceso

Las elecciones generales de 2025 se realizaron en dos vueltas, cumpliendo con el calendario establecido por el CNE. El proceso fue supervisado por observadores nacionales e internacionales, quienes destacaron la organización y transparencia del evento electoral.

La gestión post-electoral, que incluye la entrega de certificados, cierre de escrutinios y pago de compensaciones, forma parte del compromiso institucional por mejorar continuamente la logística electoral en el país.

El CNE señaló que este tipo de medidas contribuye a consolidar la credibilidad del sistema electoral y garantizar que todos los actores involucrados reciban el reconocimiento adecuado por su participación.

