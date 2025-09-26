CNE convoca oficialmente a la consulta popular 2025 en cadena nacional

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este 26 de septiembre de 2025 que la convocatoria oficial a la consulta popular será transmitida en cadena nacional a las 21:00, estableciendo que la jornada de votación se desarrollará el domingo 16 de noviembre en todo el país y en el exterior, buscando garantizar transparencia y participación ciudadana.

Convocatoria y preguntas de la consulta popular

El CNE tomó la decisión tras la resolución del pleno del 25 de septiembre, aprobando la convocatoria luego de recibir el dictamen favorable de la Corte Constitucional sobre el Decreto Ejecutivo Número 153, relacionado con la instalación de una Asamblea Constituyente.

El calendario electoral contempla tres temas a nivel nacional:

Referéndum sobre la presencia de bases militares extranjeras .

Referéndum sobre el financiamiento de organizaciones políticas .

Consulta popular sobre la instalación de una Asamblea Constituyente.

En la parroquia de Borbón, provincia de Esmeraldas, además, se realizará una consulta específica sobre su cantonización, incluida dentro del mismo proceso.

Observadores nacionales e internacionales

El CNE extendió invitaciones a organismos nacionales e internacionales para participar como observadores. Entre ellos destacan: Uniore, A-WEB, OEA, Transparencia Electoral, Parlamento Andino, Parlasur, Centro Carter, MOE/UE, AMEA y el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador.

La presencia de estos observadores busca garantizar procesos democráticos, técnicos y transparentes, asegurando la legitimidad de los resultados y fortaleciendo la confianza de la ciudadanía.

Preparativos para la jornada electoral

El CNE ha diseñado la logística para que el 16 de noviembre se cumpla con los estándares internacionales de transparencia y eficiencia. Las mesas de votación estarán distribuidas tanto en el país como en el exterior, garantizando el acceso a ciudadanos residentes y en el extranjero.

Se prevé que la transmisión en cadena nacional sirva para informar sobre los detalles del proceso, incluyendo horarios, ubicación de centros de votación y la explicación de las tres preguntas nacionales y la consulta de Borbón.

El organismo electoral enfatizó que los ciudadanos deben estar atentos a las instrucciones oficiales y participar activamente, contribuyendo a la consolidación de la democracia en Ecuador.