Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Política

CNE autoriza a 15 organizaciones para campaña sobre Asamblea Constituyente en Ecuador

El CNE calificó a 15 organizaciones para la campaña del referéndum sobre la Asamblea Constituyente, que se realizará entre el 1 y 13 de noviembre de 2025.
CNE autoriza a 15 organizaciones para campaña sobre Asamblea Constituyente en Ecuador
El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador calificó a 15 organizaciones políticas y sociales  para realizar campañas a favor o en contra de la instalación de una Asamblea Constituyente, en el marco del referéndum y consulta popular programados, con el objetivo de informar a la ciudadanía antes del proceso electoral.

El CNE oficializó la lista de organizaciones habilitadas para participar en la campaña del referéndum y consulta popular sobre la posible instalación de una Asamblea Constituyente en Ecuador. La campaña se llevará a cabo desde el 1 de noviembre hasta el 13 de noviembre de 2025, según lo establecido por el organismo electoral.

Organizaciones por el SÍ

Las organizaciones autorizadas para promover el voto por el son: Movimiento CREO, Movimiento ADN, Movimiento Amigo, Partido Sociedad Patriótica, Confederación Intercultural de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador, y Confederación de Comunas. Estas agrupaciones buscarán convencer a la ciudadanía sobre los beneficios de establecer una nueva Asamblea Constituyente, que podría reformar la Constitución vigente.

Organizaciones por el NO

Por el NO, el CNE habilitó a: Unidad Popular, Democracia Sí, Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, Revolución Ciudadana, Pachakutik, Partido Socialista Ecuatoriano, Centro Democrático, Conaie, y UNE. Estas organizaciones se enfocarán en argumentar en contra de la creación de una Constituyente, defendiendo la estabilidad de la actual Carta Magna o proponiendo otras alternativas.

La campaña abarcará dos preguntas del referéndum y una adicional de la consulta popular, según lo dispuesto por el CNE. Las organizaciones deberán cumplir con las normativas electorales, incluyendo el uso responsable de recursos y la transparencia en el financiamiento de sus actividades.

Contexto del referéndum

El referéndum sobre la Asamblea Constituyente busca consultar a la ciudadanía si aprueba o no la creación de un organismo encargado de redactar una nueva Constitución. Este proceso ha generado debates en el país, dado que implica posibles cambios en la estructura política, social y económica de Ecuador. El CNE ha enfatizado que la campaña debe ser informativa y respetuosa para garantizar un proceso electoral transparente.

Las organizaciones calificadas representan una amplia diversidad de ideologías y sectores sociales, desde movimientos indígenas hasta partidos políticos tradicionales. La participación de estas agrupaciones permitirá un debate amplio sobre el futuro constitucional del país.

Reglas y plazos de la campaña

El periodo de campaña, que inicia el 1 de noviembre, estará regulado por el CNE, que supervisará el cumplimiento de las normativas electorales. Las organizaciones deberán presentar informes financieros y evitar cualquier tipo de propaganda que vulnere las leyes electorales. El 13 de noviembre marcará el cierre de la campaña, tras lo cual los ciudadanos acudirán a las urnas para decidir sobre la Asamblea Constituyente.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa decomisa más de 7 mil medicamentos irregulares en operativo en la Bahía de Guayaquil

¡Moisés Caicedo arrasa en Europa! Así elogian al Niño Moi en Inglaterra

Así era la robusta seguridad que protegía a alias Fede en Medellín antes de su captura

“Si el Gobierno no hace caso, creo que nos tomaremos Quito”: la advertencia de la Conaie en medio del paro nacional

El lamido excesivo de las patas puede ser una señal de alerta en tu perro

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arcsa decomisa más de 7 mil medicamentos irregulares en operativo en la Bahía de Guayaquil

¡Moisés Caicedo arrasa en Europa! Así elogian al Niño Moi en Inglaterra

Así era la robusta seguridad que protegía a alias Fede en Medellín antes de su captura

“Si el Gobierno no hace caso, creo que nos tomaremos Quito”: la advertencia de la Conaie en medio del paro nacional

El lamido excesivo de las patas puede ser una señal de alerta en tu perro

