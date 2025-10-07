CNE arranca este 8 de octubre selección de miembros de JRV para referendo y consulta de 2025

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador llevará a cabo este miércoles 8 de octubre de 2025 la selección oficial de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto (JRV), un paso crucial para la organización del referendo y consulta popular del próximo 16 de noviembre. Este proceso, que movilizará a 13,7 millones de electores, permitirá a los ciudadanos decidir sobre reformas constitucionales relacionadas con la seguridad, el financiamiento político y la posible convocatoria de una Asamblea Constituyente.

Selección de JRV: un paso esencial

El CNE ha establecido que este 8 de octubre se realizará la selección de los ciudadanos que integrarán las JRV en los 40.000 recintos electorales del país. A partir de esta fecha, comenzarán las notificaciones, del 9 de octubre al 1 de noviembre, y las capacitaciones obligatorias, del 9 de octubre al 16 de noviembre, en formatos presencial o virtual. Según el organismo, “los seleccionados deben cumplir con la capacitación, o enfrentarán sanciones económicas”. Este paso es fundamental para asegurar que las juntas operen correctamente durante la jornada electoral, en la que se emplearán papeletas bicolores de formato A4: celeste para las dos preguntas de referendo , sobre bases militares extranjeras y eliminación del financiamiento estatal a partidos. Mientras que el color amarillo para la consulta sobre una posible Asamblea Constituyente.

Detalles del proceso electoral

Las papeletas bicolores, incorporan medidas de seguridad del Instituto Geográfico Militar, como microtextos, efectos anticopia y códigos de barras, para prevenir fraudes. Cada mesa electoral contará con dos biombos y una urna, garantizando privacidad y orden. Este diseño responde a la unificación de ambos procesos electorales, decidida el 25 de septiembre, para optimizar los 59 millones de dólares del presupuesto electoral. La campaña electoral se extenderá del 1 al 13 de noviembre, con 13 organizaciones ya registradas para el referendo. El plazo para la consulta es el 1 de octubre.

Convocatoria ciudadana

La consulta y referendo de 2025, buscan abordar desafíos nacionales como el aumento de la violencia por crimen organizado y la necesidad de reformas institucionales. Las dos preguntas de referendo proponen modificar la Constitución de 2008 para permitir cooperación internacional en seguridad. Además propone eliminar el financiamiento estatal a partidos, mientras la consulta evalúa la instalación de una Asamblea Constituyente. Estas iniciativas, validadas por la Corte Constitucional tras revisar 15 propuestas presidenciales en 2024, responden a tensiones sociales, como el paro indígena de septiembre, y siguen el marco de los artículos 104 y 444 de la Constitución, que permiten consultas directas al pueblo.

Consulta ágil para ciudadanos

Para verificar su designación como miembro de JRV, los ciudadanos pueden acceder al portal https://www.cne.gob.ec, seleccionar “Consulta de Miembros de Juntas Receptoras del Voto”, e ingresar su cédula y fecha de nacimiento. La información también está disponible en la app del CNE para Android e iOS o en delegaciones provinciales. Este sistema busca facilitar la participación de los seleccionados, quienes desempeñarán un rol clave en el proceso. El CNE ha invitado a observadores nacionales e internacionales para reforzar la transparencia. Con la selección de este 8 de octubre, Ecuador avanza hacia una jornada electoral que definirá rumbos constitucionales y políticos cruciales.