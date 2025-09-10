Clima en Ecuador este miércoles 10 de septiembre: sol en la Costa y lluvias dispersas en la Sierra

Este miércoles 10 de septiembre, Ecuador registrará un panorama climático variado. Habrá días soleados en la Costa y lluvias dispersas en varias ciudades de la Sierra. La jornada presentará contrastes de temperaturas y humedad entre regiones. Esto obliga a los ciudadanos a planificar sus actividades con precaución. Deben prever protección ante la lluvia o la radiación solar según la zona.

Costa: sol y condiciones estables

En la Costa, las condiciones serán en general estables. Sin embargo, habrá algunas diferencias entre ciudades. Manta disfrutará de un día soleado, con temperaturas entre 21 y 29 °C. No hay probabilidad de lluvias, ideal para turismo y actividades al aire libre.

En Portoviejo, se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas de 21 a 30 °C. Hay un 35 % de probabilidad de lluvias, especialmente durante la tarde. Esto podría generar ligeros cambios en la planificación de actividades al aire libre.

Guayaquil tendrá un día soleado, con temperaturas entre 21 y 31 °C. No obstante, hay un 40 % de probabilidad de lluvias, lo que indica la posibilidad de precipitaciones aisladas hacia la tarde y la noche.

Sierra: cielos nublados y lluvias moderadas

En la región andina, las condiciones serán más variables y húmedas. Quito presentará un día parcialmente soleado, con temperaturas entre 9 y 20 °C y un 30 % de probabilidad de lluvias, principalmente por la tarde.

En Cuenca, se espera un día nublado, con temperaturas de 10 a 19 °C. Hay un 45 % de probabilidad de precipitaciones, lo que anticipa lloviznas intermitentes y un ambiente fresco a lo largo de la jornada.

Radiación solar: precaución necesaria

A pesar de la nubosidad en varias ciudades, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados a altos. Esto sucederá especialmente en la Costa durante las horas centrales del día. Se recomienda usar protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero para proteger la piel y los ojos.

Recomendaciones para la jornada

En la Costa , aprovechar las horas soleadas, pero mantenerse atentos ante lluvias dispersas en Portoviejo y Guayaquil.

En la Sierra , portar paraguas o impermeable para mitigar los efectos de las lluvias, y vestirse en capas para adaptarse a la frescura de la mañana y la noche.

Mantener precaución al conducir o caminar en calles húmedas o resbaladizas.

Panorama general

En resumen, este miércoles 10 de septiembre el clima en Ecuador presentará sol y estabilidad en la Costa. Mientras que la Sierra registrará nubosidad y lluvias dispersas, con Cuenca destacando por la mayor probabilidad de precipitaciones. La diversidad climática del país requerirá atención de la población a la hora de planificar actividades, tanto al aire libre como en la movilidad urbana.