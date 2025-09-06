COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Clima en Cuenca este sábado 6 de septiembre: jornada fresca con lluvias dispersas y cielos nublados

Conoce el clima de Cuenca para este sábado: fresco, húmedo y con nubosidad variable, ideal para llevar un paraguas.
Clima en Cuenca este sábado 6 de septiembre: jornada fresca con lluvias dispersas y cielos nublados
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la...

La ciudad de Cuenca y gran parte de la Sierra ecuatoriana vivirán un sábado marcado por un ambiente fresco, húmedo y con nubosidad variable. Esto se debe al pronóstico del tiempo para este 6 de septiembre. El clima en la capital azuaya tendrá temperaturas que oscilarán entre los 8 y 19 grados. Habrá un 35 % de probabilidad de lluvias, lo que anticipa una jornada en la que será necesario contar con paraguas o prendas de abrigo ligero.

En Cuenca se espera un día de cielos parcialmente nublados. Habrá intervalos de lloviznas dispersas a lo largo de la tarde y la noche. Aunque la probabilidad de lluvias no es alta, sí se prevé un incremento de humedad en el ambiente. Las temperaturas frescas se sentirán con mayor intensidad en horas de la mañana y la noche. Mientras tanto, al mediodía el clima será más templado, alcanzando hasta los 19 grados.

Clima en Quito

El panorama climático de Cuenca estará en sintonía con lo que ocurrirá en otras ciudades serranas. Quito, por ejemplo, presentará un día nublado, con temperaturas de entre 8 y 19 grados y un 45 % de probabilidad de lluvias.

Esto significa que gran parte de la región andina vivirá una jornada con ambiente fresco y húmedo, característica típica de esta época del año.

Radiación solar: cuidados necesarios

Pese a la nubosidad, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados a altos durante el mediodía en Cuenca. Esto implica que quienes realicen actividades al aire libre, como caminatas, deportes o paseos, deberán usar protector solar, gafas oscuras y prendas que protejan la piel.

El clima en otras ciudades del país

Mientras Cuenca y Quito presentarán cielos cubiertos y probabilidad de lluvias, la Costa ecuatoriana experimentará condiciones más variables.

En Portoviejo, se pronostica un día parcialmente nublado, con temperaturas de entre 21 y 30 grados y un 45 % de probabilidad de lluvias.

En Manta, los cielos estarán más despejados, con una jornada soleada y temperaturas de entre 21 y 29 grados. Sin embargo, hay un 35 % de probabilidad de lluvias hacia la tarde.

Por su parte, Guayaquil vivirá un día nublado, con temperaturas entre 21 y 31 grados. Además, hay un 40 % de probabilidad de lluvias, lo que podría afectar la movilidad en la urbe porteña.

Recomendaciones para Cuenca

  • Mantener paraguas o impermeable a mano por las posibles lloviznas.

  • Vestir en capas, ya que las temperaturas serán frías en la mañana y noche.

  • Protegerse del sol al mediodía, cuando los rayos UV alcanzan niveles más altos.

En resumen, Cuenca vivirá un sábado 6 de septiembre con un clima fresco, cielos parcialmente nublados y posibilidad de lluvias aisladas, un panorama que se repetirá en buena parte de la Sierra ecuatoriana, mientras que la Costa alternará entre momentos soleados y nubosidad con ligeras precipitaciones.

