Hace 3 meses
Ecuador
Clima en Cuenca este miércoles 17 de septiembre: nublado con lluvias dispersas

Este miércoles se esperan lluvias en Cuenca, con temperaturas de 8 a 19 °C y probabilidad de lloviznas en la tarde.
Este miércoles 17 de septiembre, Cuenca tendrá un clima fresco y húmedo, con temperaturas que oscilarán entre 8 y 19 °C. La ciudad presentará cielos nublados y hasta un 50 % de probabilidad de lluvias, especialmente durante la tarde y la noche. Por ello, los cuencanos deberán portar paraguas o impermeable, y vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 8 °C, aumentando gradualmente hacia el mediodía y la tarde. Asimismo, se esperan lloviznas intermitentes que podrían afectar actividades al aire libre, recorridos por el centro histórico o paseos en parques y zonas urbanas. La nubosidad será constante durante gran parte de la jornada.

Radiación solar: precaución moderada

A pesar del cielo nublado, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles moderados, por lo que se recomienda aplicar protector solar y utilizar gafas con filtro UV y gorra o sombrero durante las horas centrales del día.

Clima en otras ciudades del país

El clima en otras regiones reflejará contrastes:

  • Portoviejo: cielo parcialmente nublado, 21 a 31 °C y 60 % de probabilidad de lluvias.

  • Manta: cielo nublado, 22 a 27 °C y 45 % de probabilidad de lluvias.

  • Guayaquil: soleado, 22 a 32 °C con 45 % de probabilidad de lluvias aisladas.

  • Quito: parcialmente nublado, 8 a 18 °C y 60 % de probabilidad de lluvias, similar a lo que ocurrirá en Cuenca.

Recomendaciones para Cuenca

  • Mantener paraguas o impermeable a mano ante las lluvias dispersas.

  • Vestir en capas para adaptarse al frío de la mañana y la noche.

  • Evitar la exposición prolongada a la radiación UV durante las horas centrales del día.

  • Conducir y caminar con precaución en calles húmedas o resbaladizas.

En resumen, Cuenca vivirá un miércoles 17 de septiembre nublado y fresco, con lluvias dispersas que marcarán la jornada, reflejando las condiciones típicas de la Sierra ecuatoriana, mientras la Costa alternará entre nubosidad, lloviznas y sol en distintos sectores.

