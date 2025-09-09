Clima en Cuenca este martes 9 de septiembre: nubosidad y probabilidad de lluvias en la ciudad

Este martes 9 de septiembre, Cuenca se prepara para un día de clima fresco y cambiante, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 19 grados. La ciudad presentará cielos parcialmente nublados y hasta un 40 % de probabilidad de lluvias. Esto anticipa una jornada en la que los cuencanos deberán estar prevenidos con paraguas o impermeable. Esto es especialmente importante en horas de la tarde y noche.

La capital azuaya tendrá un martes marcado por la variabilidad climática. En la mañana se prevé un ambiente fresco, con temperaturas cercanas a los 10 grados, que aumentarán gradualmente hacia el mediodía. La presencia de nubosidad será constante y se esperan lloviznas aisladas que podrían afectar las actividades al aire libre. El clima invita a usar ropa abrigada en las primeras horas y vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

La Sierra con condiciones similares

El panorama climático de Cuenca se asemeja al de otras ciudades de la Sierra. Quito registrará un día nublado, con temperaturas entre 9 y 19 grados y un 35 % de probabilidad de lluvias. Esto confirma que gran parte de la región andina tendrá un martes fresco y húmedo. Esto puede influir en la movilidad y en la planificación de actividades cotidianas.

Radiación solar: un riesgo silencioso

A pesar de la nubosidad, la radiación ultravioleta (UV) se mantendrá en niveles moderados a altos en horas centrales del día. En Cuenca, es recomendable aplicar protector solar y utilizar gafas con filtro UV. La altitud incrementa la exposición a los rayos solares, incluso cuando el cielo permanece cubierto.

El clima en el resto del país

En la Costa, la situación será variable: Portoviejo presentará un martes parcialmente nublado, con temperaturas entre 21 y 28 grados y un 35 % de probabilidad de lluvias.

En Manta, el cielo estará nublado, con un ambiente más fresco de 22 a 25 grados y un 30 % de probabilidad de lluvias. Por otro lado, Guayaquil vivirá un día nublado, con máximas de 30 grados, pero sin lluvias previstas.

Recomendaciones para Cuenca

Vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura durante el día.

Portar paraguas o impermeable ante las probables lluvias dispersas.

Protegerse de la radiación UV al mediodía, incluso bajo nubosidad.

En resumen, Cuenca vivirá un martes 9 de septiembre con cielos parcialmente nublados, temperaturas frescas y hasta un 40 % de probabilidad de lluvias, un escenario que se replica en buena parte de la Sierra, mientras la Costa mostrará un contraste entre nubosidad y calor húmedo.