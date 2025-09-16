COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Ecuador
Clima en Cuenca este martes 16 de septiembre: cielo nublado y lluvias dispersas

La capital azuaya tendrá un día fresco y húmedo, con cielos nublados y hasta un 40 % de probabilidad de lluvias.
Kerlley Ponce

Redacción ED.

Kerlley Ponce

Redacción ED.

Nació en Portoviejo en 1998. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, mención Periodismo por la... Ver más

[email protected]

Este martes 16 de septiembre, Cuenca experimentará una jornada marcada por cielos nublados y lluvias dispersas, con temperaturas que oscilarán entre 10 y 18 °C. La humedad se mantendrá elevada a lo largo del día, generando un ambiente fresco, especialmente en la mañana y la noche. Los ciudadanos deberán portar paraguas o impermeable para prevenir inconvenientes ante las lloviznas intermitentes, así como vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

Cuenca: nubosidad y lloviznas intermitentes

Durante la mañana, la ciudad presentará un ambiente fresco, con temperaturas cercanas a los 10 °C, que aumentarán gradualmente hacia el mediodía. La probabilidad de lluvias aisladas alcanza el 40 %, principalmente en la tarde y la noche, lo que podría afectar actividades al aire libre, recorridos por el centro histórico o paseos por zonas urbanas y parques.

Radiación solar: moderada pese a la nubosidad

Aunque los cielos estén nublados, la radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles moderados, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gafas con filtro UV y gorra o sombrero durante las horas centrales del día, especialmente si se realizan actividades al aire libre.

Clima en otras ciudades del país

El clima en otras regiones contrastará con Cuenca:

  • Portoviejo registrará cielo parcialmente nublado, temperaturas de 21 a 30 °C y 55 % de probabilidad de lluvia.

  • Manta tendrá cielo nublado, 22 a 27 °C y 45 % de probabilidad de precipitaciones.

  • Guayaquil disfrutará de sol, temperaturas de 21 a 31 °C, aunque con un 40 % de probabilidad de lluvias hacia la tarde.

  • Quito presentará cielo parcialmente nublado, 9 a 19 °C y 40 % de probabilidad de lluvia, similar a lo que ocurrirá en Cuenca.

Recomendaciones para Cuenca

  • Portar paraguas o impermeable ante las posibles lluvias dispersas.

  • Vestir ropa en capas para adaptarse a la frescura de la mañana y la noche.

  • Protegerse de la radiación UV durante las horas centrales del día.

  • Mantener precaución en calles húmedas o resbaladizas, tanto al caminar como al conducir.

En resumen, Cuenca vivirá un martes 16 de septiembre fresco, nublado y con lluvias dispersas, reflejando la humedad típica de la Sierra, mientras la Costa alternará entre sol y nubosidad con lluvias variables en ciudades como Portoviejo, Manta y Guayaquil.

