Defensoría advierte posibles nulidades en audiencia del caso Blanqueo Fito

El caso Blanqueo Fito volvió a la sala del Complejo Judicial Norte de Quito la mañana del 3 de septiembre de 2025. Allí se instaló la audiencia de vinculación luego de haber sido suspendida el 29 de agosto. El proceso busca determinar la presunta participación de familiares y allegados de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en una red de lavado de activos vinculada al narcotráfico.

Durante la diligencia, la Defensoría Pública presentó reparos por la falta de contacto con algunos procesados. Advirtió que el propio líder de Los Choneros no habría sido notificado. “La ausencia de notificación puede derivar en la nulidad del proceso”, señalaron sus representantes. La Fiscalía General del Estado, en cambio, sostuvo que el problema radica en fallas de notificación formal a empresas y personas jurídicas cuyas direcciones registradas no corresponden con los domicilios actuales.

Vinculados y detalles del proceso

11 personas y 4 empresas serían incorporadas a la investigación.

Entre los vinculados figuran el padre, la esposa y el hermano de alias Fito .

La compañía Jomavi está en liquidación y no cuenta con liquidador, lo que impidió la notificación.

La jueza dispuso un receso a las 11h00 antes de decidir si se cumplen las garantías procesales mínimas.

La Fiscalía insistió en que la investigación busca desenmarañar una red de empresas de fachada a través de las cuales se habría movido dinero del narcotráfico. La defensa, por su parte, sostiene que las inconsistencias en las notificaciones afectan el debido proceso y podrían frenar la vinculación de los nuevos implicados.

Procesos de Fito en Ecuador y Estados Unidos

El juicio por presunto lavado de activos que se sigue en Ecuador contra los familiares y allegados de alias Fito es independiente al proceso que enfrenta el cabecilla de Los Choneros en Estados Unidos. Se trata de dos causas distintas, aunque conectadas por el trasfondo criminal.

En Estados Unidos, alias Fito responde a siete acusaciones por narcotráfico, tráfico de armas y crimen organizado. Tras su extradición en julio de 2025, el proceso avanza en una corte federal y tiene como fecha próxima de audiencia el 19 de septiembre.

El desarrollo del caso en Quito definirá si se amplía el círculo de investigados por lavado de activos en Ecuador, mientras en Estados Unidos continúa el proceso por narcotráfico. En ambos escenarios, el nombre de alias Fito permanece en el centro de investigaciones que buscan develar el alcance económico y criminal de una de las estructuras delictivas más poderosas del país.