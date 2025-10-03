Así votarán los ecuatorianos en el exterior en la consulta popular del 16 de noviembre

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que los ecuatorianos empadronados en el exterior podrán votar de forma presencial en la consulta popular y referendo del 16 de noviembre de 2025, en horario de 09:00 a 19:00, según el huso horario del país en el que residen.

Voto presencial en el exterior

El CNE precisó que el proceso electoral en el extranjero seguirá las mismas reglas que en el territorio nacional. El sufragio abarcará tres ejes: financiamiento estatal a partidos políticos, retorno de bases militares extranjeras y conformación de una Asamblea Constituyente.

Los electores deberán acudir a las sedes designadas con su documento de identidad válido. Las organizaciones políticas y sociales podrán realizar campaña desde el 1 hasta el 13 de noviembre, bajo supervisión de las autoridades electorales.

El organismo estableció un límite de gasto electoral de 2 787 744 dólares por cada opción (Sí y No). Esta disposición busca garantizar equidad, transparencia y condiciones homogéneas en la campaña, tanto para los votantes en Ecuador como en el exterior.

Papeletas y seguridad electoral

El CNE aprobó el diseño de las papeletas que se usarán en la jornada. Tendrán formato A4, colores celeste y amarillo y contarán con medidas de seguridad elaboradas por el Instituto Geográfico Militar, entre ellas: microtextos, códigos de barras y efectos anti copia.

Para reforzar la organización, cada Junta Receptora del Voto dispondrá de dos biombos y una urna. El objetivo es agilizar el proceso y evitar incidencias que afecten la validez de los sufragios.

Estas acciones forman parte de los lineamientos de seguridad implementados para dar certeza a la ciudadanía sobre la integridad de la votación, tanto en el país como en las circunscripciones del exterior.

Observación y control ciudadano

El CNE abrió la convocatoria de observadores nacionales que podrán inscribirse hasta el 13 de octubre. La medida busca fortalecer la transparencia mediante la participación de ciudadanos y organizaciones sociales que controlen la votación y el conteo de resultados.

El proceso de observación se aplicará tanto dentro como fuera de Ecuador, lo que permitirá dar seguimiento a las etapas críticas del día electoral y a la transmisión de resultados.

Preguntas de la consulta y el referendo

El referendo y la consulta popular se realizarán en un único proceso. Los electores deberán responder sobre tres temas de alcance nacional: financiamiento estatal a partidos políticos, autorización de bases militares extranjeras y conformación de una Asamblea Constituyente.

Adicionalmente, en Esmeraldas se votará la propuesta de crear el cantón Borbón, lo que añade un punto de interés local al proceso electoral del próximo noviembre.

Con estas disposiciones, el CNE reafirma que el voto de los ecuatorianos en el exterior será una parte activa de la jornada del 16 de noviembre de 2025, fortaleciendo la participación democrática global.