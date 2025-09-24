Así están las vías en Imbabura durante la tercera jornada de movilizaciones

Este miércoles 24 de septiembre, la provincia de Imbabura registra bloqueos en varias vías principales mientras comunidades indígenas se movilizan. El presidente Daniel Noboa visitó Otavalo para entregar beneficios, y la fuerza pública reforzó los controles para prevenir desmanes.

Vías bloqueadas y movilidad limitada

Según ECU911, cuatro rutas presentan cierres en tramos de la E35 y vías secundarias. En la ruta Otavalo-Cotacachi, se reportan bloqueos en Cotacachi, Ilumán y Peguche, afectando ambos sentidos de la vía. La ruta rural Otavalo-Quiroga también permanece cerrada por manifestantes en San Eloy.

En la vía Otavalo-Cajas, se registran complicaciones en San Rafael, mientras que en Antonio Ante-Otavalo, en la zona del Sagrado Corazón de San Roque y semáforo de San Roque de la E35, los manifestantes mantienen restricciones.

La E28, que conecta Pichincha con Imbabura, ha sido parcialmente liberada por la Policía. Se habilitó tránsito hasta El Cajas, pero el avance hacia Otavalo e Ibarra sigue bloqueado.

Incidentes durante los bloqueos

En Caraguela, comuneros intentaron bloquear la vía, provocando enfrentamientos y lanzamiento de gases lacrimógenos. Por otra parte, la vía Ibarra-San Lorenzo se abrió tras cuatro horas de bloqueo en San Pedro. Actualmente, esta ruta es la única conexión entre Imbabura y el resto del país.

La terminal terrestre de Ibarra muestra bajo movimiento, y varios destinos permanecen suspendidos debido a la falta de buses. La situación afecta la movilidad de habitantes y viajeros que se desplazan hacia otras provincias.

Presencia presidencial y entrega de beneficios

En Otavalo, el presidente Daniel Noboa entregó esta mañana créditos de desarrollo humano por $400.000, $1,9 millones de Conafips, 1.800 bonos Raíces y 70 títulos de propiedad de tierra. Durante el evento, enfatizó: “No podemos ni vamos a retroceder. Nosotros vamos a romper cada barrera que nos pongan. Nadie nos va a impedir llegar a las comunidades y a las personas que más lo necesitan”.

El personal militar reforzó los controles en la ciudad para prevenir actos violentos. Esto se realiza tras incidentes ocurridos el lunes, cuando un grupo provocó el incendio de un cuartel policial y atacó un helicóptero que sobrevolaba el cantón.

Contexto de las movilizaciones

Las protestas forman parte del paro nacional convocado por comunidades indígenas de distintas provincias. En Imbabura, los bloqueos afectan el comercio, transporte público y circulación diaria, generando preocupación en la ciudadanía y autoridades.

Las medidas de control se enfocan en permitir la circulación segura sin confrontar directamente a los manifestantes, mientras que las autoridades insisten en mantener el diálogo con líderes comunitarios.