Asambleísta propone reformar Ley de Tránsito y COIP para diferenciar sanciones por tipo de licencia

La asambleísta Anelisse Jaramillo, de Loja, presentó el lunes 23 de septiembre un proyecto de reforma a la Ley de Tránsito y el COIP, con el objetivo de diferenciar sanciones por categoría de licencia de conducir en todo Ecuador y fortalecer la seguridad vial.

Individualización de sanciones y recuperación de puntos

El proyecto propone que los conductores puedan recuperar puntos en su licencia mediante la no comisión de infracciones y la aprobación de cursos de reeducación vial autorizados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

Cada tipo de licencia tendrá un sistema individualizado, garantizando que los conductores sean evaluados según la categoría de vehículo que manejan. Jaramillo explicó que esta medida busca proporcionalidad en la sanción y evita que un conductor pierda puntos de licencias que no estaban relacionadas con la infracción.

Reformas al COIP y revocatoria de licencias

La reforma al artículo 376 del COIP aclara que la revocatoria definitiva de la licencia se aplicará a todas las categorías que posea un conductor culpable de muertes por conducir bajo efectos de alcohol o drogas.

De igual manera, el artículo 377 establece que las personas responsables de muertes culposas en accidentes recibirán sanciones que consideren cada tipo de licencia que posean. Además, el artículo 384 incrementa la penalidad por conducir bajo sustancias estupefacientes, duplicando la pérdida de puntos a 30 por todas las licencias del infractor.

Ajustes en infracciones menores

Los artículos 386 y 387 establecen que las infracciones de primera y segunda clase tendrán sanciones proporcionales a la categoría de licencia utilizada al momento de la falta.



Jaramillo destacó que aplicar la misma sanción a todas las licencias de un conductor no respeta la individualización de la conducta, un principio de seguridad jurídica reconocido en la legislación nacional. La medida busca además mejorar la eficiencia en la administración de justicia sancionadora y garantizar que las sanciones sean justas y precisas.

Contexto y proyección

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos del legislativo ecuatoriano por fortalecer la seguridad vial y reducir accidentes graves en carreteras. Actualmente, la sanción uniforme provoca que conductores pierdan puntos de licencias que no corresponden a la infracción cometida.

El proyecto será analizado por la Comisión de Legislación, donde se discutirán ajustes y recomendaciones antes de su votación en el pleno de la Asamblea Nacional.