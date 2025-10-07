Agricultores de Daule convocan marcha pacífica por crisis en sector arrocero

Agricultores del cantón Daule, en la provincia de Guayas, anunciaron una marcha pacífica para el miércoles 8 de octubre, con el fin de demandar al gobierno nacional el cumplimiento del precio oficial de sustentación del arroz y apoyo integral al sector agrícola. La convocatoria surge en medio de protestas nacionales contra la eliminación del subsidio al diésel, que ha incrementado los costos operativos de los productores. La rueda de prensa, reunió a representantes de asociaciones arroceras que destacaron la urgencia de medidas concretas para evitar el colapso económico del campo.

La manifestación, busca visibilizar la brecha entre los precios de mercado y el valor oficial establecido para 2025. Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el precio mínimo de sustentación para la saca de 205 libras de arroz en cáscara de grano largo se fijó en 36 dólares, y para grano corto en 34 dólares, con el objetivo de cubrir costos de producción y mantener la competitividad. Sin embargo, los productores locales reportan ventas por debajo de estos montos, agravadas por el alza en insumos.

Desafíos económicos en el arroz: precios bajos y costos elevados

Durante la rueda de prensa, los agricultores señalaron que el precio del arroz se ha depreciado en el mercado local, mientras los fertilizantes han registrado incrementos significativos. De acuerdo con el Sistema Integrado de Precios Agropecuarios (SIPA) del MAG, los precios ponderados de fertilizantes como el urea y el fosfato diamónico subieron un promedio del 15% entre enero y septiembre de 2025, impulsados por fluctuaciones en importaciones globales. “El arroz está más barato y los fertilizantes más caros”, declaró uno de los voceros.

Los arroceros de Daule insisten en que las promesas de apoyo durante la campaña electoral de 2024, donde el presidente Daniel Noboa se comprometió a fortalecer el agro, no se han materializado en políticas efectivas.

Además, la eliminación del subsidio al diésel, decretada el 13 de septiembre de 2025, ha elevado el precio del galón de 1,80 a 2,80 dólares, según el Ministerio de Energía y Minas. Esta medida, justificada por el gobierno como un ajuste fiscal para ahorrar 1.100 millones de dólares anuales y redirigirlos a incentivos sociales, impacta directamente en el transporte de cosechas y maquinaria agrícola. Los productores locales advierten que el incremento en combustible encarece el flete en un 20%, lo que podría traducirse en alzas de hasta 10% en el precio de los víveres básicos.

Impacto social y demandas al gobierno

Los agricultores criticaron los bonos anunciados como compensación, argumentando que no resuelven problemas estructurales. “La solución no es el bono; ninguno de los dos bonos abastecen”, afirmaron en la rueda de prensa, refiriéndose al Bono Raíces de 1.000 dólares para 100.000 beneficiarios. Estos recursos, entregados desde septiembre de 2025, cubren solo una fracción de los costos operativos anuales, estimados en 5.000 dólares por hectárea para cultivos arroceros, según el MAG.

La supresión del subsidio también afecta a comunidades aledañas. “Afecta a padres de familia, los estudiantes no se pueden movilizar porque sube el pasaje y subirá los víveres; a los padres no les alcanza“, expresaron los voceros, destacando el encadenamiento de efectos en el transporte escolar y el acceso a alimentos.