Ecuador y Colombia refuerzan cooperación bilateral en seguridad y comercio

Las cancilleres de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, sostuvieron este martes una reunión de trabajo en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en Quito para fortalecer la relación bilateral. El encuentro abordó temas clave como la entrega de la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad Andina (CAN), seguridad fronteriza, comercio y cooperación energética.
La reunión destacó la próxima transferencia de la Presidencia Pro Tempore de la CAN de Colombia a Ecuador, programada para el 30 de septiembre en Bogotá. Ambas ministras resaltaron la importancia de la CAN como “plataforma para generar y ejecutar políticas comunes en beneficio de los pueblos andinos”. Este traspaso refuerza el compromiso de ambos países con la integración regional.
Intensificaron acuerdos en materia de seguridad
En materia de seguridad, Sommerfeld y Villavicencio acordaron intensificar la cooperación contra la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, la minería ilegal y el narcotráfico, con especial atención en la zona fronteriza. “Reiteramos el compromiso de ambos gobiernos con la cooperación bilateral, regional y global en esta materia”, señalaron en un comunicado conjunto. También se discutieron mecanismos para facilitar el traslado de ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador.
El comercio bilateral ocupó un lugar central en la agenda. Las cancilleres revisaron aspectos sanitarios, fitosanitarios y zoosanitarios que impactan las exportaciones. Sommerfeld destacó la relevancia del camarón y otros crustáceos ecuatorianos, mientras Villavicencio hizo énfasis en la carne bovina y porcina colombiana. Ambas partes acordaron trabajar en soluciones para agilizar el intercambio comercial.
En transporte y logística, Ecuador expresó su interés en modernizar corredores terrestres para impulsar el comercio y beneficiar a las comunidades fronterizas. Sommerfeld subrayó la importancia de la interconexión eléctrica binacional. Mencionó el reciente “Convenio de Intercambio de Experiencias en áreas energéticas” firmado por los ministerios de Energía de ambos países. Este acuerdo busca promover proyectos e inversiones conjuntas para garantizar el suministro energético en Ecuador y Colombia.
Fortalecimiento de los lazos en ambos países
La reunión refleja el fortalecimiento de los lazos entre ambos países, que comparten una frontera de 586 kilómetros y una historia de cooperación en el marco de la CAN. Fundada en 1969, esta organización promueve la integración económica y social entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. La agenda bilateral también responde a desafíos regionales, como el aumento de la delincuencia transnacional y las barreras al comercio, que afectan a las economías de ambos países.