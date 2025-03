Compártelo con tus amigos:

Tatiana Sánchez está devastada tras la muerte de su perro ‘Junior’, quien falleció luego de un supuesto maltrato en una veterinaria local.

Tatiana Sánchez, oriunda de Babahoyo, en Los Ríos, denunció la muerte de su perro ‘Junior’ tras un visita a una veterinaria local el pasado fin de semana. Según la denuncia de la afectada, su mascota presentó signos de maltrato físico tras un sencillo corte de pelo, lo que provocó su fallecimiento al día siguiente.

A través de redes sociales, Tatiana Sánchez relató el trágico incidente donde expresó su indignación y dolor por la pérdida de su mascota. Según su testimonio, el perrito fue llevado a una veterinaria del centro de Babahoyo para un simple corte de pelo, pero al ser entregado de vuelta, ‘Junior’ mostraba signos alarmantes de maltrato físico . “Me lo entregaron con signos de golpes, los ojos rojos, botando sangre por la boca, prácticamente desmayado, dormido, sin querer comer”, explicó Sánchez.

Interpondrá demanda contra la veterinaria

Al día siguiente de recibirlo en esas condiciones, ‘Junior’ falleció. La joven no recibió explicaciones claras sobre lo ocurrido en la veterinaria, lo que ha aumentado su angustia. Además de su dolor emocional, Tatiana asegura que tomará acciones legales para que este caso no quede impune. “Emprenderé acciones legales, no voy a permitir que esto quede así”, aseguró la joven.

“No sólo era mi mascota sino un integrante más de la familia”, expresó la mujer en la publicación. Y es que el caso ha generado una gran conmoción en la comunidad local. Varias personas se han sumado al apoyo de la familia afectada. Activistas sociales, incluidos abogados como Lía De Mora, han expresado su disposición a brindar asistencia legal a Tatiana Sánchez, asegurando que la situación no quedará sin consecuencias. “Es un caso de maltrato animal que no puede ser ignorado”, comentó De Mora.