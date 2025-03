Compártelo con tus amigos:

La vicepresidenta Verónica Abad cuestionó la ratificación del TCE que suspende sus derechos políticos, afirmando que no ha sido notificada.

La funcionaria se pronunció este martes 25 de marzo, tras la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ratificó la suspensión de sus derechos políticos por dos años y la multa de 30 salarios básicos unificados ($14.100 a la fecha), luego de que la canciller Gabriela Sommerfeld la denunciara por violencia política de género, generando una nueva controversia en el ámbito político nacional.

Un día después de conocer la resolución, Abad aseguró que, cuando estaba en Israel, denunció lo que considera irregularidades del proceso .

“En mi destierro a Israel denuncié las irregularidades del proceso de ésta denuncia de la Canciller Somerfeld; al mismo tiempo que me montaban un sumario administrativo con mentiras del Ministerio del Trabajo (MDT) comprobadas por la Juez Vera”, inició en un mensaje que publicó en la red social X.

Verónica Abad: “No se me ha notificado de acuerdo como la Ley lo dice”

Verónica Abad también expresó que no ha recibido ninguna notificación tras la ratificación de la sentencia. “No se me ha notificado de acuerdo como la Ley lo dice. No he firmado, ni recibido, recepción alguna personal”, agregó en X.

Prosiguió, que, “no existe una sola prueba de mis declaraciones que configuren violencia política de género”, y afirmó, que, por eso denunció al juez Guillermo Ortega por “prevaricato” ante la Fiscalía General del Estado.

La controversia entre Verónica Abad y Gabriela Sommerfeld se originó a partir de acusación de violencia política de género. Sommerfeld presentó una denuncia alegando que Abad había incurrido en comportamientos que atentaban contra su dignidad y desempeño profesional.

Este caso ha puesto en el centro del debate la aplicación de normativas relacionadas con la violencia política de género en Ecuador.

